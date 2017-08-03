Геннадий Федынич на свободе. Бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик помещен в СИЗО

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и бывший редактор профсоюзного сайта www.praca-by.info Наталья Пичужкина отпущены на свободу после допроса.

Главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик отправлен в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Об этом сообщил Андрей Стрижак на своей странице в Фейсбук.

«Я разумею ЧАМУ яны гэта зрабілі — прафсаюзу не даравалі актыўны ўдзел у Вясне-2017. Але чаму менавіта ЗАРАЗ? Адпусцілі «легіянераў» і цяпер адчуваюць сябе няёмка без козыраў за покерным сталом з Еўропай?» — прокомментировал задержание профсоюзных лидеров Андрей Стрижак.

Напомним, вчера в офисе независимого профсоюза РЭП в Минске прошел обыск. Обыск длился 6 часов. Были изъяты компьютеры и другие носители информации.

Руководителей профсоюза обвинили в неуплате налогов. Комитет госконтроля официально подтвердил, что уголовное дело возбуждено в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

«Силовики дали повод для расширения экономических санкций против Беларуси»

В КГК отмечают, что фигуранты пытались скрыть факты получения доходов за границей.

Как рассказал TUT.BY юрист профсоюза Юрий Беляков, речь идет о счете в одном из литовский банков, причем счет был закрыт еще в 2011 году. Именно в 2011 году срок по аналогичному обвинению получил правозащитник Алесь Беляцкий. Тогда информацию белорусским правоохранителям передали из Литвы, но после того как Беляцкий получил три года, Вильнюс заявил о прекращении сотрудничества в сфере правовой помощи с Минском.

— О причинах возникновения претензий именно сейчас я могу только предполагать, но, думаю, это месть за нашу весеннюю активность за отмену декрета № 3 о тунеядстве. А заодно и предупредительная мера — ведь на осень мы готовим массовое шествие по противодействию бедности, — предполагает Беляков.