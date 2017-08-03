В Вилейском районе дерево упало на микроавтобус, погибла девочка

Непогода 2 августа стала причиной трагедии в Вилейском районе. Возле деревни Кобузи на микроавтобус, в котором находились двое взрослых и пять детей, упало дерево.

Спасатели прибыли на место происшествия.

10-летнюю девочку спасти не удалось, сообщает пресс-служба МЧС.

По оперативным данным, во время прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 23 м/с) пострадали 24 населенных пункта в 9 районах Витебской, Гродненской и Минской областей. Повреждены кровли 19 жилых домов, 3-х производственных и 28-ми сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 14 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 5 легковых автомобилей.