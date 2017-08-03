«Добазариться» предложил задержанный за нападение на журналиста НТВ
Задержанный за избиение журналиста НТВ в День воздушно-десантных войск заявил о «непреднамеренном» поступке.
Об этом говорится на сайте телеканала.
– Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно», — сказал атаковавший – Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и всё.
Полиция Москвы по факту нападения завела уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). 2 августа во время прямого эфира из Парка Горького пьяный мужчина нанес журналисту удар в лицо.
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