«Добазариться» предложил задержанный за нападение на журналиста НТВ

Задержанный за избиение журналиста НТВ в День воздушно-десантных войск заявил о «непреднамеренном» поступке.

Об этом говорится на сайте телеканала.

– Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно», — сказал атаковавший – Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и всё.

Полиция Москвы по факту нападения завела уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).​ 2 августа во время прямого эфира из Парка Горького пьяный мужчина нанес журналисту удар в лицо.