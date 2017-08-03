Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?

На Первом канале решили добавить в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» больше политических тем. Это и стало причиной конфликта, в результате которого телеканал грозится покинуть самый его известный ведущий, уверяют источники Би-би-си.

GETTY IMAGES

О возможном уходе Малахова с Первого в начале недели сообщил РБК. Информацию подтвердили три собеседника Русской службы Би-би-си на канале.

В последнее время у ведущего были конфликты с руководством канала, пояснили в разговоре с Би-би-си сотрудники телекомпании (все попросили об анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой).

Проблемы начались в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, ранее возглавлявшая студию спецпроектов Первого и уже руководившая, помимо прочего, производством шоу «Пусть говорят». В последние годы Никонова работала продюсером «Прямого эфира» на «России 1» — программы-конкурента «Пусть говорят».

Слишком много политики

Главное, что вызвало недовольство команды Малахова — это темы, которые появились на программе с приходом Никоновой. Шоу «Пусть говорят» всегда специализировалось на обсуждении социальной повестки и шоу-бизнеса: от массового отравления «Боярышником» до зависимости ведущей Даны Борисовой.

Теперь, по утверждению двух источников Би-би-си, в программе начали появляться политические темы. По словам собеседника Би-би-си в телевизионной отрасли, именно это могло стать причиной конфликта Малахова с продюсером.

«Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», — говорит источник Би-би-си.

Несколько выпусков «Пусть говорят», вышедших в эфир с мая, действительно были посвящены политике. Например, 10 июля вышла программа об Оливере Стоуне и его фильме про президента Владимира Путина. В выпуске 27 июня говорили об убийстве бывшего депутата Дениса Вороненкова в Киеве. Еще один выпуск на ту же тему вышел 12 июля — «Максакова и Вороненков: новые подробности операции «устранение».

Темы про политику и политиков чаще обсуждаются у прямого конкурента передачи Малахова, в «Прямом эфире», откуда и пришла продюсер Никонова. Пока в студии у Малахова участники программы смотрят смешные видео из YouTube (выпуск «Детство жжет» 1 июня), в «Прямом эфире» говорят о разнице в возрасте между новым президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой (выпуск «Неравный брак» вышел в тот же день, 1 июня).

Но, как показывают данные Mediascope (бывшая TNS), политические темы вызывают куда меньший интерес у зрителей. Даже рейтинг «Прямой линии» с президентом на Первом канале оказался ниже, чем рейтинг выпуска «Пусть говорят» в тот же день. В студии у Малахова тогда обсуждали скандалы с актером Алексеем Паниным.