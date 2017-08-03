Как Кобяков Лукашенко перешутил

Наверное, если бы в правительстве раздавали призы за чувство юмора, то в этом году он, несомненно, достался бы белорусскому премьеру.

Уж не знаю, была ли его шутка о погоде запланированной или искрометный юмор (куда ж без него в нашем правительстве!) непроизвольно вырвался наружу, но получилось действительно весело.

Размышления премьера о погоде завершили его интервью в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

Фото sputnik.by

— Андрей Владимирович, вы человек информированный. Скажите, лето будет? — поставил вопрос ребром телеведущий.

— Вы знаете, мне кажется, что мы просто немножко избаловались, — не раздумывая, выдал Андрей Кобяков. — Или как-то привыкли к другим показателям. Вот как раз сейчас, как мне кажется, самое настоящее белорусское лето. Но будем рассчитывать, что оно будет еще и лучше с точки зрения именно потребительских свойств. Погодой для граждан, которые уходят в отпуск.

Те, кто до этого слушал Кобякова, просто попадали со стульев. Примерно то же самое премьер говорил несколькими минутами ранее. Только тогда речь шла о зарплатах белорусов. Премьер объяснял, почему сейчас не получается «попятьсот», что не позволяет повышать планку и высказывал надежду, что в скором времени будет только лучше. А теперь попробуйте подставить слово «зарплата» в предыдущий спич Кобякова о погоде.

«Вы знаете, мне кажется, что мы просто немножко избаловались. Или как-то привыкли к другим показателям. Вот как раз сейчас, как мне кажется, самые настоящие белорусские зарплаты. Но будем рассчитывать, что они будут еще и лучше с точки зрения именно потребительских свойств. Зарплатами для граждан, которые уходят в отпуск...»

Один в один та же мысль!

Пойдем еще дальше и подставим в эту фразу другие понятия, о которых мы постоянно слышим из уст Кобякова.

Например, ВВП.

«Вы знаете, мне кажется, что мы просто немножко избаловались. Или как-то привыкли к другим показателям. Вот как раз сейчас, как мне кажется, самый настоящий белорусский ВВП. Но будем рассчитывать, что он будет еще и лучше с точки зрения именно потребительских свойств...»

Или экспорт.

«Вы знаете, мне кажется, что мы просто немножко избаловались. Или как-то привыкли к другим показателям. Вот как раз сейчас, как мне кажется, самый настоящий белорусский экспорт. Но будем рассчитывать, что он будет еще и лучше с точки зрения именно потребительских свойств...»

Или цены.

«Вы знаете, мне кажется, что мы просто немножко избаловались. Или как-то привыкли к другим показателям. Вот как раз сейчас, как мне кажется, самые настоящие белорусские цены. Но будем рассчитывать, что они будут еще и лучше с точки зрения именно потребительских свойств...»

В общем, какую позицию ни возьми, получается примерно то, что всегда говорит премьер. Вышло ли это случайно или Кобяков и сам прекрасно понимает свою роль и готов посмеяться над ней, неизвестно. Но шутка руководителя правительства поистине затмила все юмористические спичи главы государства. А он у нас — известный шутник. Да и о погоде, помнится, шутил и не раз (в том числе говорил на полном серьезе на последнем селекторном совещании). До недавнего времени его знаменитое «Вы просили дождь — я дал вам дождь!» никому не удавалось переплюнуть. И вот свершилось.

Впрочем, и в тандеме этот юмористический дуэт выглядит вполне органично. Один рассказывает, что «обеспечил» нужную погоду, второй в случае ненастья уговаривает население, что так и надо, высказывая надежду на лучшее. Так и работают. Причем не только по погодным показателям.

Проблема только в том, что наблюдать, как «управляют» силами природы посредством юмора весело, а вот экономикой не очень. А она пока, как и погода, очень мало зависит от наших юмористов.