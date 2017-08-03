Где льготы – там экономический беспредел

Сообщают, что появились жилищные кредиты под 6-9% годовых. Но не для всех.

Не для тех, кто намеревается улучшить свои жилищные условия, и не для тех, кто не располагает своим жильем и хочет его построить. Право на льготные кредиты получат те нуждающиеся, которые на эту роль назначаются чиновниками.

Самое в этой ситуации очевидное и неоспоримое: право на льготное кредитование представляется только тем, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Однако, право на выделение льготного кредита имеют только два банка – Белагропромбанк и Беларусбанк. Каждому известно, что банки торгуют своими деньгами, как, допустим, МТЗ – тракторами, поэтому цена продажи денег и тракторов жестко контролируется. В наших условиях – Комитетом государственного контроля (КГК). Если, допустим, свои трактора МТЗ продает избранным покупателям по цене ниже рыночной, то у контролеров возникает вопрос о корректности таких сделок. Поскольку за такими сделками практически всегда стоят корыстные интересы коммерсантов, реализуемые обычно в форме «откатов». Этот термин в хозяйственной практике давно прижился – и даже в учебниках по хозяйственному праву – и не нуждается в специальном толковании.

Если в такой сделке нет очевидного «отката», то в ней зачастую присутствует государственное льготирование. За которым, в свой черед, сокрыт расчет чиновников на получение своей «неэкономической» выгоды. Допустим, проигрывая в денежном плане, аппарат обретает политический капитал в виде лояльного отношения электората. Обычно аппаратные чиновничьи льготы предоставляются социальным группам, к которым сочувственно относится большинство населения. Разумеется, государство не может льготировать потребности большинства населения или даже значительной его части. И в нашем случае льготные жилищные кредиты предоставляются не всем нуждающимся.

Как сообщают в Белагропромбанке, в начале года кредит на строительство жилья нуждающимся давали под 13,5% годовых, для чего выделялось BYN10 млн. Половина этой суммы была использована в два дня, после объявления акции. Поэтому вторую половину банк приберег для кредитования «воинов-интернационалистов». Разве у граждан Беларуси есть какие-то возражения против «воинов-интернационалистов»? Против «ветеранов боевых действий на территории других стран»? Разумеется, нет. Хотя после завершения неудачного опыта оказания советского интернационального опыта революционному Афганистану прошло почти 30 лет. То есть афганские ветераны, по идее, давно могли бы удовлетворить свои жилищные условия в нашем «социальном государстве». Отмечу, в молодом государстве, которое просуществовало чуть больше четверти века, и сразу заявило о том, что белорусские граждане не обязаны, не должны, и не имеют права воевать с кем-либо на территориях других стран.

Подозреваю, что многие из чиновников и подчиненных им банкиров плохо знают Конституцию и государственный гимн. Те строчки, в которых упоминается про белорусов, которые мирные люди...

Впрочем, не стоит недооценивать чиновников. Они точно понимают, посредством каких рычагов можно воздействовать на население. И люди, стоящие в очереди на жилье, имеющие законное право на льготное кредитование, будут платить столько, сколько потребует государство. Потому что каждому можно отказать в льготах. Мол, ты же не воевал за социализм в Афганистане.