«Это 100-процентное пропагандистское действо. Страной так не управляют»

Вытащат ли главы райисполкомов по требованию Лукашенко проблемные хозяйства?

На селекторном совещании глава Беларуси дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия на период уборочной кампании. При этом он отметил, что в каждом районе есть около трех-четырех проблемных хозяйств.

— Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете, — обратился он к руководителям. — Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках.

Способны ли визиты руководителей в проблемные хозяйства сделать их процветающими и эффективен ли метод управления сельским хозяйством посредством селекторных совещаний?

Злотников: Еще ЦК КПСС проводило подобные совещания — не помогло. Не поможет и сейчас

Экономист Леонид Злотников уверен, что никакие распоряжения и поездки председателей райисполкомов не изменят ситуацию.

— Везде, где начинается управление хозяйством из одного центра — Госплан, Госснаб, президент, администрация, когда они пытаются сказать, что делать, сколько и где, — все это кончается плохо, — поясняет эксперт. — Это та самая модель социализма, которая по своей сути неэффективна.

Именно поэтому, по мнению экономиста, чтобы вытащить не только отдельные хозяйства, но и всю отрасль из тупика, в котором она оказалась, необходимо менять саму систему управления.

— В условиях рыночной экономики — это когда люди сами принимают решения, что делать, как продавать, договариваются между собой, организовывают экспорт-импорт — всегда сельское хозяйство было эффективным, — поясняет Леонид Злотников. — Эти вопросы должны решаться внизу. Конечно, государство тоже должно там присутствовать, следить, чтобы не обманывали, чтобы выполняли контракты, чтобы была защищена частная собственность.

Поддерживая сегодня неэффективную модель производства, власть пытается таким образом решать в первую очередь свои задачи.

— Это происходит в силу разных причин. Идеологических, номенклатурных. Иначе встает вопрос: кому нужна эта вертикаль, если она не будет всем этим заниматься? И кому тогда нужен такой президент? Поэтому он и должен везде всем командовать. И это непреодолимая сложность, когда все вопросы пытаются решать из центра.

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