Самая горячая колумбийка Голливуда обнажилась и рассказала, что значит жить с гигантской грудью

София Вергара утверждает, что красота тела – это не про мускулы и пресс.

Звезда сериала «Американская семейка» разделась для августовской традиционно «голой» обложки журнала Women's Health. Знойная красотка, которая не раз возглавляла рейтинги знойных красоток телеэкрана, поделилась своими мыслями:

– Перед вами 45-летняя женщина, которая может показать свое тело. Не то что раньше, когда на обложках появлялись только молоденькие девушки!

Мне 45. Даже если ты страстно этого хочешь, ты уже не можешь в этом возрасте выглядеть идеально. Не то чтобы я ненавижу этот факт или грущу из-за этого — это реальность. Мы меняемся. Я вижу, как это происходит со мной.

Я хочу выглядеть на свой возраст, но при этом хочу выглядеть отлично. Думаю, если ты помешан на желании выглядеть молодо и гонишься за юностью, ты постепенно сходишь с ума. Люди говорят тебе, что ты выглядишь на 20 лет, но это же неправда. Кожа уже совершенно другая. Я раньше никогда не знала, что такое «поры», а теперь знаю.

Красота тела — это не про мускулы или пресс. У меня нет ничего подобного, но мне это и не нужно, я же не фитнес-модель. К тому же, пришлось бы приложить для этого слишком много усилий, а я не знаю, достаточно ли я вынослива. У меня слабые колени и кости. Я отжимаюсь еле-еле. Мне бы хотелось быть более спортивной, но когда ты рождаешься с такой гигантской грудью, как у меня... У меня такой размер лет с 13, а когда я забеременела и родила, грудь стала еще больше.

Актриса выглядит счастливой не только на страницах глянца. На днях ее сфотографировали папарацци, прогуливающейся с супругом, — не менее горячим актером Джо Манганьелло.

Как большая грудь и чувство юмора принесли Вергаре миллионы (фото)