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Скандалы
02.08.2017
«Силовики дали повод для расширения экономических санкций против Беларуси»

Политолог Юрий Чаусов в комментарии «Нашай Ніве» высказался о последствиях задержания профсоюзного лидера Геннадия Федынича и обысков в офисе независимого профсоюза РЭП.

В офисах независимых профсоюзов прошли обыски, возбуждено уголовное дело

– Можно закрыть глаза на то, что разогнали какой-то митинг, можно закрыть глаза на дело «экстремистов», но закрыть глаза на разгром независимых профсоюзов, на задержание Геннадия Федынича — это не так просто. Это дело может стать камнем преткновения для развития тех идиллических белорусско-европейских отношений, о которых говорит Министерство иностранных дел.

Буквально неделю назад состоялся Белорусско-европейский диалог по правам человека и сразу после него делается такая подножка инициаторам диалога. Мы имеем дело с продолжением того реального диалога по Беларуси, который происходит внутри Беларуси, между различными видениями развития страны.

Профсоюзы — это сила. Это те структуры, которые непосредственно влияют на санкции, на экономические санкции. Белорусские силовики дали формальный повод для расширения экономических санкций против Беларуси.

Остается только гадать, что действительно было целью данного уголовного дела? Или отомстить профсоюзам за протесты, или дать повод, чтобы против Беларуси были применены санкции? Дело, безусловно, политическое, а не в финансах там вопрос.

 
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