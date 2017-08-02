Лукашенко: «Отпуска, выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются»

Глава Беларуси потребовал личного вовлечения в вопросы уборочной кампании чиновников самого высокого ранга.

– Михаил Владимирович (Мясникович), вы с Андрейченко немедленно должны выехать в области и заниматься там непосредственно. Он в Витебскую область, а вы в Брестскую. Вы сейчас относительно свободны. Поэтому организовывайте там уборочную кампанию. Это касается и Зася, это касается Зайца - это люди крепкие, грамотные, опытные - да и других уполномоченных. Всякие отпуска, всякие выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются. Все должно быть повернуто сейчас на работу на селе, – сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

В среду глава Беларуси провел селекторное совещание по вопросам уборки урожая. На нем он выступил главным экспертом в ведении сельского хозяйства (Что значит «теребление льна», о котором говорил Лукашенко), рассказал, чем должны быть заполнены СМИ, и обрушился с критикой на чиновников.

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