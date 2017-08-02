Почему мы ненавидим соцсети, но продолжаем ими пользоваться

Недавно ежемесячная аудитория Facebook достигла двух миллиардов человек. Это больше, чем население Китая, США, Японии и Мексики, вместе взятых.

Чем нас расстраивают соцсети и почему мы все равно ими пользуемся, объяснил The Conversation.

В интернете мы продолжаем «дружить» даже с теми людьми, которые нас расстраивают или раздражают — с сотней пользователей Фейсбука поговорили об их онлайн-жизни специалисты по прикладной лингвистике и лекторы The Open University Филип Сарджент и Кэролайн Тэгг, чтобы понять специфику поведения людей в соцсетях.

Исследование показало, что многих обижают посты друзей, при этом причины, по которым одни пользователи могут раздражать других, самые разные: от экстремистских взглядов и лоббирования политических воззрений (включая расизм и гомофобию) до саморекламы и слишком большого числа бессмысленных публикаций о будничной жизни.

«Но мне кажется, что фейсбук — не то место, где люди прислушиваются к мнениям, которые противоречат их мировоззрению, поэтому подобные публикации я обычно просто игнорирую» — сказала одна из участниц опроса.

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