Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал информацию о загадочном графике повышения заработных плат, который составили в правительстве.

Фото с сайта yar.aif.ru

Согласно этому графику, к концу года планируется обеспечить рост средней зарплаты по стране до уровня 1000 рублей. По результатам июня, как сказал Андрей Кобяков, отклонение от графика составляет 1%.

– Смешные какие-то пошли вещи, – реагирует на эту информацию собеседник «Салідарнасці». – Скажу как профессиональный экономист в отличие от авиаконструкторов, инженеров по водоснабжению и других специалистов, которые есть в правительстве. У нас весь ВВП, весь экономический пирог с 2016 года снизился на 37%. Все, что мы производим, упало. Если пирог стал меньше, то как каждый может получить и съесть больше? Это нарушение экономических законов, подрыв основ экономики. Во времена Сталина за это поставили бы к стенке.

По мнению Леонида Заико, белорусским властям также придется расплачиваться за столь авантюрные решения.

– Уже сейчас мы видим, что увеличилась денежная масса – то есть, создаются условия для девальвации. Ну, хорошо, если зарплата будет 1000 рублей, готовьтесь к доллару по три рубля. Что, от этого легче кому-то будет?

Леонид Заико подчеркивает, что по законам экономики, в случае когда ВВП страны вырос лишь на 1%, зарплата может вырасти не более чем на 0,7% в долларовом эквиваленте.

– А если она была 320-350 долларов и стала 400, то это нарушение экономических законов. Мы увеличиваем издержки, повышаем цены на наши товары, которые становятся неконкурентными. Это прямой путь к тому, что все предприятия у нас будут убыточными. Мы просто будем вынуждены их потом продать русским, немцам или полякам. Ребята, зачем вы это все делаете? Видимо правительство так хочет сидеть на своих должностях, что готово продать всю белорусскую экономику, – резюмирует Леонид Заико.

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