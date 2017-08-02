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Комментарии
02.08.2017
Белгазета
Крупный рогатый намёк

Казалось бы, нет более аполитичного существа, чем корова. Но в Беларуси с ними то и дело случаются какие-нибудь приключения, навевающие нежелательные общественно-политические ассоциации.

Старожилы еще помнят, как в октябре 2006г. огромное стадо белорусских коров - аж 242 головы - переплыло белорусско-польскую границу по реке Буг и категорически отказалось плыть в обратном направлении. Многие тогда шутили, что это первый случай в истории, когда у скотинки массово прорезался разум.

Или взять недавний случай, произошедший в Минске в апреле этого года, когда корова выпрыгнула на ходу из грузовика, везущего ее явно не на земляничные поляны. Опять же шутники тогда предположили, что воля к свободе у белорусских коров куда сильнее, чем у белорусского электората, покорно едущего туда, куда везут.

А на прошлой неделе в заводях YouTube появился любопытный ролик, снятый на видеорегистратор и запечатлевший целое стадо хромых коров, переходящих дорогу в районе деревни Липнишки Ивьевского района Гродненской области. В кадре слышно, как автор ролика удивленно комментирует происходящее: «Все коровы идут с поля, все хромают, едва ноги тянут. Куда эти коровы попали? Все стадо. У них у всех разбитые ноги какие-то больные. Ни одна нормально идти не может». Мужчина интересуется у пастушки, почему буренки хромают, на что та не без доли черного юмора отвечает: «На мясо хочуць!».

В считанные дни ролик стал весьма популярен в Байнете. Портал Tut.by выяснил, что хромые коровы не фейк, а реальные пеструхи из местного СПК «Агро-Липнишки». Как пояснил его председатель Владимир Титков, «чрезвычайной ситуации здесь нет. В каждом хозяйстве есть некоторое количество больных животных. У нас их примерно 70-80 голов (всего в хозяйстве 2200 коров, 1190 - дойных). Они собраны в отдельное стадо, поэтому водитель и увидел их всех вместе».

По словам председателя, у некоторых коров больные копыта в первую очередь из-за условий содержания: в Липнишках буренки находятся в здании с бетонным полом. Так что животные могут хромать из-за «воспаления копытной подошвы» или из-за «копытной гнили». «Для оздоровления животных мы выводим их прогуляться, - добавил он. - Вот с такой прогулки они и возвращались».

И все бы ничего, но, опять же, нашлись шутники, предположившие, что это те самые коровы, которые в 2006г. отказались бежать вместе с братьями и сестрами через белорусско-польскую границу в Евросоюз. И теперь, вконец ободрав копытные подошвы об совхозное «шчасце», они понимают, что впереди у них только одна дорога - на мясо. Ай-ай-ай, какие идеологически нестойкие коровы!

 
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