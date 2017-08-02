Почему для поляков бензин дешевеет, а для белорусов дорожает

Сколько бензина может купить на среднюю зарплату белорус?

В первом полугодии 2017 года цена на нефть снижалась, как и стоимость бензина для жителей Европы. В среднем, цены на бензин в европейских государствах, по сравнению с началом года, снизились на 3,3%. Цена нефти Brent за это же время сократилась на 12%.

Для оценки стоимости автомобильного топлива в различных странах, эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных официальной статистики государств, подготовили очередной рейтинг стран по уровню цен на бензин.

Беларусь, где литр бензина в пересчете на российские рубли стоит 38,4 рубля, оказалась на втором месте по дешевизне, пропустив вперед лишь Казахстан.

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