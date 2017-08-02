Власти заявили, что у школьников должно быть не больше одной контрольной в день

В классе не должно проводиться больше одной контрольной работы в день, заявила заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, сообщает БЕЛТА.

Она также подчеркнула, что контрольная работа не может выполняться на первом и последнем уроке.

Кроме того, в этом году в инструктивных письмах для педагогов подчеркивается, что нужно нормировать объем домашнего задания.

Ирина Каржова заявила, что все школьные программы по всем предметам доработаны и утверждены к новому учебному году.

Александр Лукашенко не раз критиковал школьную программу. Весной во время выступления в парламенте он потребовал от министра образования Игоря Карпенко вдвое сократить сроки подготовки новой программы для средней школы.

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