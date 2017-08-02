В офисах независимых профсоюзов прошли обыски, возбуждено уголовное дело

В среду 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также в солигорском офисе Белорусского Независимого профсоюза.

В офисе РЭП были изъяты электронные носители, жесткие диски компьютеров и документация, сообщает praca-by.info.

На сайте Госконтроля появилось сообщение следующего содержания:

«По фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из профессиональных союзов, не входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. В ходе проверки установлено, что председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств (речь идет о сотнях тысяч долларов США).

При этом должностные лица профсоюза нарушили требование Национального банка Республики Беларусь о необходимости получения специального разрешения на открытие счетов за рубежом.

Таким образом они пытались скрыть факты получения за пределами нашей страны доходов и уклониться от уплаты налогов с этих доходов. Полученные деньги обналичивались и перевозились в республику, для чего данные должностные лица регулярно выезжали за пределы страны.

По данным фактам Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску в отношении двух должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса».

В сообщении также отмечается, что «решается вопрос о задержании виновных лиц».

В офисе Белорусского Независимого профсоюза в Солигорске были изъяты два ноутбука, а также жесткие диски со стационарных компьютеров, сообщает пресс-служба организации.