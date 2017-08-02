Посол Украины: если «Коммунарка» поставляла продукцию в Донецк, ее ждут санкции

Украинская сторона отслеживает поставки белорусской продукции на свои «временно оккупированные территории», заявил БелаПАН посол Игорь Кизим.

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По его словам, Украина официально предупреждала белорусскую сторону о том, что если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции.

Недавно телеканал «Белсат» опубликовал итоги журналистского расследования по поводу поставок отечественной продукции в Донецкую и Луганскую области.

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– Там, например, «Коммунарка» сказала, что напрямую работает с Донецком. Я связался с белорусскими коллегами, попросил разобраться и прокомментировать все это. У меня нет оснований голословно верить этим фактам, но в случае подтверждения этих данных «Коммунарка» точно попадет в черный список и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины, — предупредил Игорь Кизим.