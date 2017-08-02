Глава Барановичей позволил себе ироничный комментарий о росте зарплаты

Руководство Барановичей, хоть и планирует существенно повысить зарплаты во втором полугодии, к заявлениям некоторых руководителей предприятий о росте получек относится скептически, пишет Intex-press.

Например, на заседании горисполкома директор ОАО «Бархим» Евгений Рудой заявил, что к декабрю зарплаты на его предприятии вырастут до 850 руб. При этом средняя зарплата работников «Бархима» за пять месяцев 2017 года – 498 руб.

– Это какая-то новейшая технология – без роста объемов производства запланировать экономически обоснованную зарплату в 850 рублей, – сказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Юрий Громаковский. Фото газеты «Наш край»

При этом руководитель «Бархима» не смог ответить, какую зарплату предприятие выплатит своим работникам в январе, феврале следующего года – после резкого скачка получек в декабре.

Впрочем, любым путем поднять зарплату к концу года планируют не только на «Бархиме».

– В декабре выплатим зарплату в 1000 рублей, а что будет дальше, никто не знает, – сказал «» заместитель директора одного из предприятий города.

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