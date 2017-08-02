Семашко попал под огонь критики главы государства
Вице-премьеру досталось от Александра Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборки урожая.
На этот упрек вице-премьер доложил, что по факту 2016-го и первой половины 2017 года отмечено снижение дефектности техники, как гарантийной, так и постгарантийной.
Но Александр Лукашенко не унимался. Он поручил МВД и Госконтролю с 1 августа докладывать о случаях выхода из строя гарантийной техники.
Соответствующие показатели глава государства поручил проанализировать в сравнении с количеством отказов у техники зарубежных производителей признанных в мире марок.
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