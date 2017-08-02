Гендиректора Молодечненского завода металлоконструкций посадили на 8 лет

Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении гендиректора ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» и его заместителя по экономике и финансам.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, гендиректор приговорили к 8 годам лишения свободы. Заместителя – к 6 годам лишения свободы.

У обоих конфискуют имущество и лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

С обвиняемых будет взыскано в солидарном порядке в пользу ОАО «Строймаш» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, более 51 тысячи рублей.

Преступные деяния обвиняемыми были совершены еще в 2015 году во время работы в ОАО «Строймаш» в Минске. Однако стало известно о них лишь тогда, когда они уже занимали должности на Молодечненском заводе металлоконструкций.

В официальные документы предприятия вносились заведомо ложные сведения, тем самым искажались данные государственной статистической отчетности. Речь шла о получении премий и вознаграждений при отсутствии на то оснований.