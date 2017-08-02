Лукашенко — главам вертикали: «Действуйте! Власть в ваших руках»

Глава государства провел селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017-м.

«Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете»

На период уборочной кампании Лукашенко дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия.

— Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор, — заявил Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба.

Он отметил, что в каждом районе есть только около трех-четырех проблемных хозяйств:

— Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках.

«На 8-10 дней мы уже опаздываем»

— Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае — до 20 августа, — поручил Лукашенко, отметив, что ситуация весьма непростая — из-за погодных условий, других факторов сдвинулись сроки как весенней посевной, так и созревания урожая.

На 8-10 дней мы уже опаздываем, отметил глава государства.

— Осложняет положение и высокая спрессованность работ. Наряду с уборкой зерновых необходимо вести теребление льна, второй укос многолетних трав (первого, как вы понимаете, практически не было), сев пожнивных культур и многое другое. Остался короткий период времени, в течение которого нам необходимо кардинально ускорить все процессы, чтобы, с одной стороны, убрать урожай, не потеряв ни одного зернышка, с другой — начать подготовку к посевной озимых культур.

«В ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде»

Лукашенко констатировал, что в настоящее время темпы уборки зерновых крайне низкие — за день убирается не более 2-3% площадей:

— Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике), по топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение. Тем не менее, в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде, в том числе стоят около 7-8% неисправных уборочных комбайнов, не отремонтированы некоторые зерносушилки, в ряде хозяйств ощущается нехватка механизаторов. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени.

Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя, — подчеркнул он.

«Спелить хлеба до состояния 12-13% влажности преступно»

Поинтересовался у ответственных за ход уборочной кампании, почему плохо подготовлена техника к уборке, и предупредил о недопустимости приписок:

— Цель одна — не допустить потерь. Мы не можем удобрять зерном почву. У нас считалось и до сих пор рассуждения слышу от специалистов, что 8-10% потерь — это нормально. А это около 1 млн т хлеба.

Лукашенко обратил внимание на вопросы технологии уборки с учетом особенностей нынешнего года, максимально эффективного использования зерносушильного хозяйств:

— Медлить с уборкой и, как у нас в деревне говорят, спелить хлеба до состояния 12-13% влажности преступно. Поэтому 20% — и надо начинать уборку немедленно. Надо запускать все зерносушилки и досушивать зерно до нужных кондиций.

«Профсоюзы головой за это отвечают»

О людях, которые на уборочной кампании:

— Их надо накормить, напоить и так далее. Профсоюзы головой за это отвечают. Поручения правоохранительным органам о жестком контроле за ходом уборочной кампании на прошлой неделе мною даны. Контроль будет серьезнейшим на основании тех законов, которые сегодня существуют. Сохранность урожая — это вопрос продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить никаких потерь.

«Нужно просто встряхнуть людей»

— Часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы. Какое положение с механизаторами? — поинтересовался он. — Как ведется сев пожнивных и поукосных культур? Там имеется большой потенциал для кормопроизводства.

Лукашенко напомнил, что аграрный комплекс Беларуси находится на этапе производства «большого» молока, а это финансы сельскохозяйственных организаций:

— Надо быстро убирать зерновые культуры и надо заготовить побольше травяных кормов. Еще одна из целей сегодняшнего совещания — обеспечить согласованность и четкость действий органов власти и управления. Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потерь урожая.

«Идеальный год для сельского хозяйства»

И категорически запретил что-то списывать на погоду:

— Дай бог, чтобы каждый год у нас была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Не хлебом единым жив человек. Пусть вторым укосом, прекрасные травы, хорошие зерновые, идеальный картофель вырос, лен неплохой, свекла, овощи. Это же тоже урожай. И очень важный для человека.

У нас пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок, которые в нынешних условиях недопустимы. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая работы на месяц-полтора и не ожидая, что господь нам пошлет лучшую погоду. Ни в коем случае не расслабляться. Нужно держать темпы работ не только на жатве хлебов, но и на уборке других культур.