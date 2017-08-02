Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Глава Барановичей позволил себе ироничный комментарий о росте зарплаты до $ 500
Пьяный десантник избил журналиста НТВ в прямом эфире. Видеофакт
Ну и ну! Глава государства рассказал, чем должны быть заполнены ТВ, газеты и интернет
Гендиректора Молодечненского завода металлоконструкций посадили на 8 лет
В Орше родился мальчик весом более 5 кг. Фотофакт
Лукашенко — главам вертикали: «Действуйте! Власть в ваших руках»
Латынина: «Этим только открой дырку — они под видом дамского рюкзачка притащат ранец с минометом»
Малюнак дня: «Лукашэнка вечны? Пффф, гэта толькі 15 хвілін нашай гісторыі»
Белорусы, недовольные работой Верховного суда, планируют пикет в Минске
Экс-начальник РОВД, ударивший подростка, отделался штрафом
Как произошло, что биткоин распался на две валюты
Звезда Instagram погибла в ДТП, снимая мототрюки на камеру
Чем белорусы и китайцы могут разозлить русских
Россия сменила тактику шпионажа
Жители Бреста после задержания милицией оказались в реанимации и травматологии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Реплика дня: «Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк»
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Тихий ужас» на Лолите (помогите!)
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Юбилей Федынича: «Молодой, ты не отказывайся: будешь нашим профсоюзным лидером»
Жители совхоза «Городец», где руководил Лукашенко: «Дайте людям зарплату!»
Две цифры о том, почему Украина может оказаться впереди Беларуси
Что бросает тень на космические планы властей
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Божена Рынска: «Мне ворюги все же милей, чем кровопийцы»
Латынина: «Это похоже на Средневековье. Постельничий, кравчий – и все они миллиардеры»
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В России мужчина изрубил топором лицо цесаревича Алексея у памятника Николаю II
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
02.08.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили

29-летний Андрей Гаврош не признал своей вины и заявил, что сотрудник милиции первым напал на него.

У стража порядка другая версия — Гаврош устроил потасовку, пытался выхватить табельное оружие, поэтому Руслан Соловьев выстрелил три раза. Выслушав стороны, суд Московского района вынес обвинительный приговор в отношении минчанина — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Андрей Гаврош сможет жить дома, работать, но будет регулярно отмечаться в милиции. Суд также отказал в удовлетворении иска стрелявшего милиционера, который просил компенсировать стоимость испорченной формы — 87 рублей.

Услышав приговор суда, родители и жена Андрея Гавроша прослезились.

— Мне было неприятно, что сына называли дебоширом. Это не так. Слышать такие слова было больно, — комментирует Олег Гаврош, отец осужденного. — Ему теперь еще долго предстоит отмываться от такой славы. Будем бороться до конца, чтобы сына полностью признали невиновным и оправдали.

Друзья Гавроша в шоке от такого поворота. Они ждут у здания суда, когда Андрея отпустят конвоиры:

— Это как голливудское кино, но мы всегда считали, что Андрей не виновен.

Потерпевший милиционер после приговора быстро ушел.

Когда на пороге здания суда Московского района появился Андрей Гаврош, жена бросилась к нему в объятия. Потом сына обняли мама и отец.

— Я пока не готов ничего говорить, — растерянно сказал молодой человек и ушел с родственниками к машине.

Адвокат Елена Станкевич отметила, что для начала ей нужно поговорить с Андреем, чтобы понять: будут они обжаловать приговор или нет.

Напомним, накануне гособвинитель Елена Крупенина запросила для фигуранта уголовного дела Андрея Гавроша 3 года лишения свободы в колонии общего режима. А вот сам потерпевший сотрудник милиции Руслан Соловьев попросил обвиняемого строго не наказывать и не лишать свободы. Судебное заседание по стрельбе в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске длилось три дня. Первым был допрошен потерпевший сержант Руслан Соловьев. Милиционер не смог точно ответить на вопрос, как и куда он выстрелил три раза.

— Предупредительного не было, — рассказывал потерпевший. — Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому.

Как еще одна пуля попала в спину Гавроша, а третья — в лифт, милиционер не рассказал.

В своем допросе обвиняемый показал: когда Соловьев пришел на вызов, началась словесная перепалка, после чего сержант ударил Андрея Гавроша, тот пошатнулся, полез за телефоном и в этот момент раздался выстрел. Дальше минчанин ничего не помнит. Четкого ответа, как стрелял милиционер, не дала и экспертиза, а сам эксперт не был допрошен в зале суда. Из материалов уголовного дела стало известно, специалисты усомнились в рассказе Руслана Соловьева, что пуля в спину была выпущена в ходе борьбы. По заключению экспертов, ствол находился на расстоянии 3−5 см.

«Обстоятельства причинения данного огнестрельного ранения не соответствуют обстоятельствам, изложенным Соловьевым», — указано в документах.

Напомним, ЧП случилось в новогоднюю ночь на проспекте Любимова. После 6 утра соседи Андрея Гавроша вызывали милицию, чтобы успокоить шумную компанию. На лестничной площадке были только сержант Руслан Соловьев и хозяин квартиры Андрей Гаврош, через минуту раздались выстрелы. Потерпевший милиционер лечился в военном госпитале 10 дней, обвиняемый — 17. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Санкция статьи- до 5 лет лишения свободы.

Во время суда также поднимался вопрос: мог ли милиционер идти на вызов один или нет. Одни коллеги Соловьева утверждали, что мог, другие — нет. Сам сержант рассказал: накануне сотрудников милиции предупредили, чтобы по одному на звонок не выбывали, в то утро дежурный вместе с Соловьевым послал еще одного стража порядка. Но сержант решил не ждать напарника:

— Думал, по-быстрому все сделаю и вернусь.

В ходе судебного разбирательства выяснилось: в то утро у сержанта было табельное оружие, наручники и и фонарик. Газовый баллончик закончился накануне и милиционер не успел купить новый, а резиновая палка одна на все отделение, поэтому Соловьев не смог ее взять.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.3 (оценок:8)
Главное
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Почему отношения с Китаем подталкивают Беларусь к реформам и дружбе с ЕС
Подсудимые разоружили конвой в Московском областном суде: пять человек ранены, трое убиты
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос ее сын»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY