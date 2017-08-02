Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили

29-летний Андрей Гаврош не признал своей вины и заявил, что сотрудник милиции первым напал на него.

У стража порядка другая версия — Гаврош устроил потасовку, пытался выхватить табельное оружие, поэтому Руслан Соловьев выстрелил три раза. Выслушав стороны, суд Московского района вынес обвинительный приговор в отношении минчанина — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Андрей Гаврош сможет жить дома, работать, но будет регулярно отмечаться в милиции. Суд также отказал в удовлетворении иска стрелявшего милиционера, который просил компенсировать стоимость испорченной формы — 87 рублей.

Услышав приговор суда, родители и жена Андрея Гавроша прослезились.

— Мне было неприятно, что сына называли дебоширом. Это не так. Слышать такие слова было больно, — комментирует Олег Гаврош, отец осужденного. — Ему теперь еще долго предстоит отмываться от такой славы. Будем бороться до конца, чтобы сына полностью признали невиновным и оправдали.

Друзья Гавроша в шоке от такого поворота. Они ждут у здания суда, когда Андрея отпустят конвоиры:

— Это как голливудское кино, но мы всегда считали, что Андрей не виновен.

Потерпевший милиционер после приговора быстро ушел.

Когда на пороге здания суда Московского района появился Андрей Гаврош, жена бросилась к нему в объятия. Потом сына обняли мама и отец.

— Я пока не готов ничего говорить, — растерянно сказал молодой человек и ушел с родственниками к машине.

Адвокат Елена Станкевич отметила, что для начала ей нужно поговорить с Андреем, чтобы понять: будут они обжаловать приговор или нет.

Напомним, накануне гособвинитель Елена Крупенина запросила для фигуранта уголовного дела Андрея Гавроша 3 года лишения свободы в колонии общего режима. А вот сам потерпевший сотрудник милиции Руслан Соловьев попросил обвиняемого строго не наказывать и не лишать свободы. Судебное заседание по стрельбе в новогоднюю ночь на проспекте Любимова в Минске длилось три дня. Первым был допрошен потерпевший сержант Руслан Соловьев. Милиционер не смог точно ответить на вопрос, как и куда он выстрелил три раза.

— Предупредительного не было, — рассказывал потерпевший. — Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому.

Как еще одна пуля попала в спину Гавроша, а третья — в лифт, милиционер не рассказал.

В своем допросе обвиняемый показал: когда Соловьев пришел на вызов, началась словесная перепалка, после чего сержант ударил Андрея Гавроша, тот пошатнулся, полез за телефоном и в этот момент раздался выстрел. Дальше минчанин ничего не помнит. Четкого ответа, как стрелял милиционер, не дала и экспертиза, а сам эксперт не был допрошен в зале суда. Из материалов уголовного дела стало известно, специалисты усомнились в рассказе Руслана Соловьева, что пуля в спину была выпущена в ходе борьбы. По заключению экспертов, ствол находился на расстоянии 3−5 см.

«Обстоятельства причинения данного огнестрельного ранения не соответствуют обстоятельствам, изложенным Соловьевым», — указано в документах.

Напомним, ЧП случилось в новогоднюю ночь на проспекте Любимова. После 6 утра соседи Андрея Гавроша вызывали милицию, чтобы успокоить шумную компанию. На лестничной площадке были только сержант Руслан Соловьев и хозяин квартиры Андрей Гаврош, через минуту раздались выстрелы. Потерпевший милиционер лечился в военном госпитале 10 дней, обвиняемый — 17. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Санкция статьи- до 5 лет лишения свободы.

Во время суда также поднимался вопрос: мог ли милиционер идти на вызов один или нет. Одни коллеги Соловьева утверждали, что мог, другие — нет. Сам сержант рассказал: накануне сотрудников милиции предупредили, чтобы по одному на звонок не выбывали, в то утро дежурный вместе с Соловьевым послал еще одного стража порядка. Но сержант решил не ждать напарника:

— Думал, по-быстрому все сделаю и вернусь.

В ходе судебного разбирательства выяснилось: в то утро у сержанта было табельное оружие, наручники и и фонарик. Газовый баллончик закончился накануне и милиционер не успел купить новый, а резиновая палка одна на все отделение, поэтому Соловьев не смог ее взять.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.