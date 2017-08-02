Белорусы, недовольные работой Верховного суда, планируют пикет в Минске

Жительница Бобруйска Валентина Коваленко подала заявление в Мингорисполком – она хочет выразить недовольство работой судебной системы.

Пикет предположительно состоится 16 августа в центре Минска.

– Мы хотим привлечь внимание общества и государства к негативной ситуации, которая сложилась в судебной системе страны под руководством Валентина Сукало, который занимает эту должность уже больше 20 лет, – в комментарии «Салідарнасці» рассказала правозащитница Тамара Сергей.

По ее словам, пикетирование не случайно запланировано именно на эту дату – в этот день глава Верховного суда Беларуси будет праздновать свое 75-летие.

– Именно он создавал эту судебную систему, рекомендовал судей для назначения президенту. И мы видим, как работают белорусские суды. Более того, для людей, которые хотят попасть к нему на прием – это большая проблема, так как в месяц он рассматривает только 15 дел, – отметила собеседница.

Ожидается, что в акции примут участие около десяти человек – среди которых будут, в основном, люди пожилого возраста.