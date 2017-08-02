Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белорусы, недовольные работой Верховного суда, планируют пикет в Минске
Экс-начальник РОВД, ударивший подростка, отделался штрафом
Как произошло, что биткоин распался на две валюты
Звезда Instagram погибла в ДТП, снимая мототрюки на камеру
Чем белорусы и китайцы могут разозлить русских
Россия сменила тактику шпионажа
Жители Бреста после задержания милицией оказались в реанимации и травматологии
Милиция разыскивает женщину, получившую в брестском обменнике лишние 540 долларов
Как связан «герой Новороссии», расстрелявший украинского подростка, с делом MH17
«Сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают …сковородку, которую они лижут»
Бюджет прожиточного минимума в картинках
70-гадовая Ніна Багінская атрымала памятны знак за масавыя акцыі
Колумнист: «На Соловках иностранцы отчетливо понимают — с Россией нельзя иметь дело»
Грозы, ливни и жара: прогноз погоды на три дня
Некоторым пенсионерам подкинули доллар-два
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Реплика дня: «Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк»
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Тихий ужас» на Лолите (помогите!)
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Юбилей Федынича: «Молодой, ты не отказывайся: будешь нашим профсоюзным лидером»
Жители совхоза «Городец», где руководил Лукашенко: «Дайте людям зарплату!»
Две цифры о том, почему Украина может оказаться впереди Беларуси
Что бросает тень на космические планы властей
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Божена Рынска: «Мне ворюги все же милей, чем кровопийцы»
Латынина: «Это похоже на Средневековье. Постельничий, кравчий – и все они миллиардеры»
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В России мужчина изрубил топором лицо цесаревича Алексея у памятника Николаю II
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Олицетворение эпохи: «Мрачный отец. За ним уже приходили»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
02.08.2017
TUT.BY
Экс-начальник РОВД, ударивший подростка, отделался штрафом

В среду суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по делу бывшего начальника Ветковского РОВД Владислава Антоненко, который обвиняется в том, что ударил 15-летнего подростка.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (690 рублей — прим. TUT.BY). Это меньше, чем просило гособвинение.

Накануне прокурор запросил для Антоненко наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (920 рублей).

Отягчающим вину обстоятельством гособвинитель назвал сильное алкогольное опьянение, в котором находился Антоненко на момент совершения преступления. В списке смягчающих обстоятельств — факт, что обвиняемый никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, положительно характеризовался по месту службы, у него двое несовершеннолетних детей, бывший милиционер полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся, более того — претензий к нему пострадавшая сторона не имеет.

— Подобного рода преступления (хулиганство) в наших судах, к сожалению, рассматриваются часто. Но это имеет большой общественный резонанс, и внимание со стороны прессы, конечно, исключительно из-за той должности, которую занимал обвиняемый на момент совершения этого преступления. Однако ведь это не должность совершала преступление, а гражданин. Весь этот резонанс, громкое увольнение и такая «известность» на всю республику — это уже достаточно серьезное наказание для человека, отдавшего милиции 20 лет своей жизни, — добавил гособвинитель.

Напомним, 25-го апреля в свой выходной начальник Ветковского РОВД выпил и отправился на прогулку с собакой, где встретил знакомую, сотрудницу милиции отдела, которым руководил. Женщина попросила провести на поводке собаку Антоненко породы боксер.

В какой-то момент проходивший мимо житель Ветки Владимир Сидоров сделал ей замечание о том, что животное находилось без намордника. А через несколько минут мужчина набросился с кулаками на оказавшегося рядом с ним на одном тротуаре 15-летнего подростка Вадима Шремова, которого по словам самого Антоненко он перепутал с Сидоровым.

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Почему отношения с Китаем подталкивают Беларусь к реформам и дружбе с ЕС
Подсудимые разоружили конвой в Московском областном суде: пять человек ранены, трое убиты
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос ее сын»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY