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02.08.2017
Алина Распопова, Газета.Ру
Звезда Instagram погибла в ДТП, снимая мототрюки на камеру

Прославившаяся эффектными трюками на мотоцикле звезда инстаграма скончалась в ДТП во Владивостоке. Опытная мотоциклистка не справилась с управлением высококлассного мотоцикла BMW, на высокой скорости влетела в ограждение и скончалась на месте.

Известная в инстаграме под псевдонимом Моника 40-летняя мотоциклистка из Владивостока Ольга Пронина погибла в серьезном ДТП на собственном мотоцикле. Как сообщили очевидцы в сообществе «Происшествия Приморья» в инстаграме, смертельная авария произошла 31 июля примерно в 18.40 на 33-м километре четырехполосной магистрали Седанка – Патрокл.

Пронина на своем супербайке BMW S1000 RR ехала со стороны Патрокла в направлении Снеговой пади. По неизвестной пока причине на одном из поворотов мотоцикл занесло и вместе с пилотом откинуло на железное ограждение.

От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге, а наибольшие части байка просто сгорели. Несмотря на то что на водителе был застегнутый мотошлем, женщина получила несовместимые с жизнью травмы: прибывшие на место врачи «скорой» лишь констатировали смерть. По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости.

Знакомые Прониной, зная ее любовь к экстриму и съемке эффектных поездок на байке, не исключают, что и в тот вечер их подруга решила снять несколько ярких кадров для своего инстаграма.

Страница Моники в инстаграме имеет более 150 тысяч подписчиков, а снятые ей на экшен-камеру проезды набирали по 350 тысяч просмотров. Последнюю запись она разместила всего за три дня до гибели. В коротком платье голубого цвета и кроссовках трюкачка исполнила на байке настоящий танец, периодически проезжая без рук и принимая необычные позы.

Судя по последним записям, мотоциклистка пренебрегала элементарными правилами безопасности, постоянно ездила без экипировки и превышала допустимую ПДД скорость, за что подвергалась критике своих подписчиков и сотоварищей.

Однако водитель с 21-летним стажем на эти замечания реагировала крайне резко: «Мне совсем не интересно читать ваши нравоучения по поводу отсутствия экипа. Я большая девочка и знаю, что делаю. Всем добра и берегите себя», — писала Пронина в инстаграме.

Друзья Прониной в соцсетях рассказали «Газете.Ru», что она любила скорость и риск, а штрафы за нарушение ПДД были привычным делом. В аккаунте мотоциклистки через одну встречаются подобные заявления:

«Валить 250 и держаться одной рукой — очень некомфортно. Не рекомендую. Но свою дозу адреналина я получила».

Ее мотоцикл BMW S1000 RR, стоимость которого начинается с 1,3 миллиона российских рублей, вызывал у ее друзей если не зависть, то уважение: мотоцикл с мотором мощностью 199 л.с. разгонялся до 300 км/ч при 13 500 об./мин.

Об основной занятости и близких мотоциклистки известно немногое. Друзья рассказали, что у нее осталась 16-летняя дочь, а в последнее время Пронина работала парикмахером.

В свободное время женщина принимала участие в мотогонках, которые устраивают на кольце Змеинки. О ней говорят, что она была отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь, но при этом очень любила быструю езду.

Накануне рокового заезда к Прониной из Владивостока приехали ее мать и дочь. Несмотря на гостей, она все равно решила выехать на трассу, рассказали в соцсетях очень быстро прибывшие на место аварии мотоциклисты.

Как рассказал изданию «Прима Медиа» лидер байкерского клуба «Русские самураи» Валерий Володарский, он знал и уважал Пронину, но ее стиль езды не одобрял.

«Она отважная и смелая девчонка была, что среди женщин редкость. То, что у нее были хорошие навыки вождения, бесспорно, но, наверное, не хватило опыта, мало падала. Падения дают мотоциклисту понимание, какими серьезными могут быть последствия в случае чего. Ольга ездила без защиты, без налокотников, наколенников, в шортиках, шлем ни о чем — еще бы кепку надела. Хотя, наверное, ее бы ничто не спасло в этот раз. Моя позиция — придерживайся ПДД, защищай свою жизнь, «упаковывайся» и наслаждайся преимуществом и особым статусом мотоциклиста. Она сделала свой выбор, она выбрала опасность», — сказал Володарский.

«Гоняла она круто, как Валентино Росси, — описывает ее сосед в беседе с местными СМИ. — Сам я в жизни никогда так не поеду, как ездила Оля. Но водила она хорошо. И резина у ее BMW S1000 RR была как у профессионала из MotoGP. Поэтому, чтобы мотоцикл просто так на повороте улегся, должно было произойти что-то из ряда вон».

В настоящее время полиция разыскивает очевидцев ДТП, чтобы установить все обстоятельства аварии. Видеокамеру, которая Пронина обычно брала с собой, пока найти не удалось.

 
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