Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов проиллюстрировал российские проблемы на белорусском примере.

— Люди, которые сейчас у власти, — это люди из XX века, решающие проблемы XXI века методами XIX века, — заявил Венедиктов в интервью Znak. — Это же хорошо видно в Беларуси, где я недавно был.

Президент Лукашенко с нами говорил о журналистике, что, мол идет война дезинформации, манипуляции. Значит, что нужно? Запретить, ограничить, помешать.

Я сказал: президент правильно ставит диагноз (да, идет волна манипуляций), но совершенно неверно назначил лечение. Это не поможет, это XIX век, может быть, первая половина XX. «Запретить», «закрыть», «помешать» — это не работает. На коротком плече может сработать, а в целом нет.

Венедиктов: «Я помню время, когда в Кремле Лукашенко называли колхозником, и он об этом знал»