Почему отношения с Китаем подталкивают Беларусь к реформам и дружбе с ЕС

Успешность проекта индустриального парка «Великий камень» и будущее участия Беларуси в китайской инициативе «Один пояс и один путь» зависят от того, насколько хорошими будут отношения Беларуси и Евросоюза. Такое мнение в прямом эфире Еврорадио выражает политолог Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий:

«Один пояс и один путь» — это инициатива, направленная на интеграцию китайской экономики с экономикой Евросоюза. И пока мы не будем вписаны в этот контекст, пока не будем иметь нормальные и предсказуемые отношения с Евросоюзом, пока не станем членом Всемирной торговой организации, пока не заключим Торговое соглашение с ЕС, крупные китайские транснациональные корпорации будут просто избегать Беларуси. Ведь для них будет проще основать свои компании в той же Черногории. Таким образом, чтобы этот проект заработал, Беларусь должна сделать огромную «домашнюю работу» — чтобы создать благоприятный бизнес-климат и инвестиционные условия для всемирно известных китайских транснациональных корпораций».

По словам эксперта, «домашняя работа», которую официальный Минск должен выполнить для привлечения в страны китайских инвестиций, мало чем отличается от условий того же МВФ.

Сивицкий: «Если мы посмотрим на рекомендации, которые обычно китайские специалисты дают по реформированию белорусской экономики и созданию соответствующего бизнес-климата в стране, то увидим, что они на 80-90% совпадают с рекомендациями, которые нам дают и Международный валютный фонд, и Всемирный банк. Наши отношения с Китаем просто подталкивают нас к тому, чтобы мы занимались реформами».

А пока мы не займемся как экономическими, так и политическими реформами в виде налаживания отношений с Западом, «будет много разговоров на высоком политическом уровне, но достойного экономического наполнения, которое будет выражаться в количестве резидентов того же «Великого камня» — его не будет».

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