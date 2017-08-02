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Политика
02.08.2017
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Чем белорусы и китайцы могут разозлить русских

Александр Лукашенко не исключает создания на территории «Великого камня» высокотехнологичных предприятий системы ВПК. Какой будет реакция главного военного союзника?

На встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином глава Беларуси в качестве одного из направлений для развития взаимодействия назвал совместное с государственными корпорациями укрепление военно-технического сотрудничества.

Эксперты прокомментировали возможное военное сотрудничество с Китаем.

Как отреагирует Россия?

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что совместные с китайцами высокотехнологичные предприятия системы ВПК могут принести Беларуси проблемы в отношениях с главным военным союзником.

– Россия всегда негативно смотрит на такие вещи. Несмотря на их риторику, российские военные исходят из того, что Китай для них соперник. Как минимум за влияние на постсоветском пространстве. Это может сказаться на белорусско-российских отношениях, – полагает Андрей Поротников.

Военный эксперт Александр Алесин придерживается другого мнения.

– Китайцы же покупают у России много военного оборудования, в том числе самолетов и иной техники. Может быть, российские военные в глубине души будут против белорусско-китайского сотрудничества, но что им делать, если они сами показывают подобный пример. Юридических оснований для серьезного официального протеста со стороны России я не вижу, – отмечает эксперт.

Продолжение экспертных мнений читайте здесь

 
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