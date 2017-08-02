Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания

Весёлые картинки.

Белорусы уже давно привыкли к селекторным совещаниям, которые проводит глава государства. О том, что «роторная жатка – это не обмолот» и что надо делать с «полеглицей» мы узнаем исключительно от президента.

Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов

В устах Александра Лукашенко это звучит вполне органично. Но как бы это выглядело, если б примеру главы Беларуси последовали мировые лидеры?

Мы взяли ценные указания, которые давал белорусский президент своим чиновникам во время селекторных совещаний, и вложили их в уста Ангелы Меркель, Барака Обамы, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Вот, что получилось.