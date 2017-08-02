Фотожабы: «Боженька устал смотреть на наши грехи и послал нам Лолиту Милявскую»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»

Кобяков рассказал о графике достижения зарплаты «по 500»

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Чалый не будет извиняться за «кастрированный блокчейн»

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Как солист Rammstein «попал в беду» в Баку

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«Ты приходишь ко мне в универмаг, но без уважения… убогий покупатель»