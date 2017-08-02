Россия сменила тактику шпионажа

Россия проводит разностороннюю шпионскую кампанию против США, несмотря на санкции и заявления американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. При этом стратегия российского шпионажа изменилась.

Об этом в интервью Reuters рассказал директор американского Управления национальной контрразведки (ONCIX) Вильям Эванина. ONCIX — одно из управлений, находящееся в подчинении директора Национальной разведки США Дэна Коутса.

По словам Эванины, российская стратегия шпионажа изменилась за последние пять-семь лет. Россия больше не полагается целиком на разведчиков, официально работающих на спецслужбы. Теперь в США отправляются бизнесмены, инженеры и другие люди, работающие как подрядчики на американские спецслужбы.

Эванина отметил также, что его управление сталкивается с кражей хакерами государственных и промышленных тайн, промышленным шпионажем, а также со случаями, когда госслужащие и подрядчики делятся секретами с медиа и порталами, такими как WikiLeaks.

В США были случаи ареста сотрудников подрядчиков американских спецслужб. Так, в начале июня 25-летняя Реалити Ли Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation, подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ), передала изданию The Intercept засекреченные документы АНБ. Она была арестована ФБР, ей грозит до десяти лет лишения свободы.