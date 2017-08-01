Кобяков рассказал о графике достижения зарплаты «по 500»

На заседании Совмина 1 августа премьер-министр проинформировал, что для выхода к концу года на запланированный уровень заработной платы (1000 рублей в среднем по стране) Минтруда с заинтересованными разработали график.

В июне номинальная заработная плата составила 819,3 рубля, отклонение от графика составляет 1 %, заявил Андрей Кобяков.

По словам премьер-министра, не добираем 9 рублей.

В соцсетях и на форумах белорусы обсуждают график роста зарплаты, запланированный Минтруда

«Сказочники, когда они за свои слова отвечали? Надежда умрет с боем курантов, под новогоднее поздравления президента», — прогнозирует один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by.

«Пусть покажут график роста экономики за последние 20 лет, — предлагает участник дискуссии. — Посмеёмся вместе с правительством».

«Правительство вычислило траекторию увеличения заработной платы в Беларуси. Эта траектория полностью совпадает с траекторией новых заимствований!», — иронизирует еще один форумчанин.

Пользователи обращают внимание на то, что в Беларуси зарплаты меньше пособий по безработице в некоторых соседних странах, при этом цены выше.

«Работа за еду и одежду (по минимуму) — рабство!» — заключает автор комментария.

«Интересно, а Кобяков вычисляет траекторию выхода в 2018-м на дефолт?— задается вопросом участник обсуждения. — Ведь платежи по кредитам наступают. Или мы, как обычно, будем клянчить очередной кредит, чтобы хоть как-то погасить тот, который нужно гасить».