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01.08.2017
TUT.BY
Жители Бреста после задержания милицией оказались в реанимации и травматологии

31 июля суд Московского района Бреста принял решение прекратить административное дело в отношении Александра Зехова и Сергея Коляды за недоказанностью вины.

Об этом сообщили TUT.BY в Брестском областном суде. Мужчин обвиняли по статье 23.4 КоАП в неповиновении законному требованию должностного лица. Ранее мужчины обжаловали в суде штрафы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — административное дело было отправлено на доработку. Кроме того, оба написали заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности сотрудников милиции.

Административные протоколы в отношении Александра и Сергея были составлены по двум статьям КоАП еще весной. 6 мая сотрудники милиции задержали Зехова и Коляду за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и доставили в опорный пункт. Через несколько дней после задержания молодые люди оказались в больнице: Сергей — в травматологии с переломами ребер, ушибами и кровоподтеками, Александр — в реанимации с сотрясением головного мозга. По словам мужчин, телесные повреждения они получили в опорном пункте милиции.

Александр Зехов в больнице. Фото правозащитный сайт «Берасцейская вясна»

6 мая 30-летний Сергей отдыхал с другом Александром в одном из городских кафе в микрорайоне Восток Бреста. Около 18.10 они вызвали такси, чтобы уехать домой. Согласно распечатке вызовов с мобильного телефона, через 20 минут машина подъехала.

— Приехало такси. Я сел. Смотрю — Саши нет, — рассказал TUT.BY Сергей Коляда. — Начал его искать. Вижу, что он уже стоит возле патрульных. Я подошел узнать, что случилось и какие основания для задержания. Мне сказали: «Поехали, мы тебе все там (в опорном пункте. — Прим. TUT.BY) объясним». Я забрал пакет из такси и отправил водителя. Как раз подъехала машина милиции. Нас отвезли в опорный пункт. Я и там поинтересовался, за что нас задержали. Мне сказали замолчать. Тут один поставил возле нас баллончик и отошел. Я подумал, что это дезодорант: сейчас пшикнусь и нормально — не будет запаха алкоголя. Пшикнул и попал себе и Саше в глаза. Оказалось — газовый баллончик. И потом уже удары пошли. Меня в правую сторону ударили, я упал на пол. Меня начали бить, я повернулся и услышал, как Саша кричит: «За что вы меня бьете?» Я повернулся и сказал: «За что вы, мужики, так избиваете нас?» Пошли опять удары.

Александр Зехов в беседе с TUT.BY сообщил, что на него надели наручники:

— Меня ударили в голову, и у меня потом была гематома на все лицо, сотрясение. Побитого, меня в наручниках закрыли в клетку. Я сидел в клетке, а лицо все было в газовом баллончике — меня даже не отпускали лицо умыть. У меня очень сильно кружилась голова и тошнило, — рассказал собеседник.

Гематомы на ногах Сергея Коляды. Фото: правозащитный сайт «Берасцейская вясна»

Из опорного пункта мужчин отвезли на освидетельствование, которое показало, что Александр и Сергей находились в состоянии опьянения. Милиционеры составили на них протоколы и отпустили домой.

«15 дней в больнице, два — в реанимации»

После милиции мужчины поехали в квартиру к Сергею. Как рассказала TUT.BY его мать Раиса Коляда, она с трудом узнала сына.

—  Около 23.00 слышу, как открывается входная дверь, и он тихонько говорит: «Проходи, Саня». Но сказал это с хрипотой, будто ему было сложно разговаривать. Я поднялась, включила свет. Первым зашел парень (Александр. — Прим. TUT.BY). Я его раньше не видела. Следом — мой сын. Он сказал: «Мама, ни о чем не спрашивай, пусть Саня переночует у нас». Я уснуть не могла. Слышала, что они пытались прилечь, но не могли. Мой — задыхался, а Саша все время говорил: «Не чувствую рук». По ним видно было, что кто-то их побил. У Саши был отек над глазом, а у моего лицо без синяков, но распухшее, — рассказала Раиса Коляда.

Сергей Коляда с матерью

Состояние пострадавших стало ухудшаться. Обоих госпитализировали. Согласно эпикризу врачи диагностировали у Сергея политравму, закрытую травму грудной клетки, переломы двух ребер справа, одного слева — без смещения, закрытый перелом пальца, множественные ушибы грудной клетки, левого предплечья, кровоподтеки обеих нижних конечностей. Его поместили в травматологическое отделение. 15 мая выписали на амбулаторное лечение.

«Избит со слов пациента сотрудниками милиции», указано в выписном эпикризе.

Гипс на руке Сергея Коляды. Фото скриншот видео Белсат

Александра с травмой головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, острый период, ссадину верхнего века левого глаза, параорбитальную гематому.

— Я лежал 15 дней в больнице. Из них два дня в реанимации, — пояснил Александр Зехов.

После выписки пострадавшие написали заявления в Следственный комитет с требованием привлечь виновных к ответственности.

«Пытался убежать, затеять драку, становился в боевую стойку»

За комментарием TUT.BY обратился в УВД Брестского облисполкома. В ведомстве отметили, что оценка ситуации будет дана после получения решения из суда Московского района, прекратившего административное дело. Тем не менее в распоряжении TUT.BY есть копия рапорта, который написал один из милиционеров, участвовавших в задержании Александра и Сергея. Как пишет сержант милиции, 6 мая он совместно с военнослужащими в/ч 5526 нес службу по охране общественного порядка: «…Около 19.05 по улице Московская, дом 348/3, был задержан гражданин Коляда Сергей Александрович, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, на местности не ориентировался, шатался со стороны в сторону, имел неопрятный внешний вид. Вышеупомянутый гражданин был задержан и доставлен на ОПОП (общественный пункт охраны правопорядка. — Прим. TUT.BY) № 3, находящийся по улице Партизанский проспект, дом 11Д, после чего около 19.30, находясь на опорном пункте, пытался убежать, затеять драку, становился в боевую стойку и после неоднократных законных требований прекратить противоправные действия к гражданину Коляда С.А. была применена физическая сила (загиб руки за спину, спецсредства газ «Шок»)».

Как стало известно TUT.BY, сейчас в обстоятельствах получения травм Александром Зеховым и Сергеем Колядой разбираются следователи областного управления Следственного комитета.

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