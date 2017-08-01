Милиция разыскивает женщину, получившую в брестском обменнике лишние 540 долларов

На записи камер видеонаблюдения, установленной в супермаркете «Микс», видно, как в 12.10 в обменник заходит женщина, а затем выбегает на улицу.

Во время обмена валюты ей выдали лишние 540 долларов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы светлого цвета, окрашены. Была одета: ветровка бежевого цвета, штаны джинсовые синего цвета, светлые кеды. При себе имела черную дамскую сумочку и дорожную сумку зеленого цвета.

Граждан, которые узнали эту женщину или знают о ее местонахождении, просят сообщить по телефону + 375 29 801 59 59 МТС.

Милиция ищет женщину, забравшую сто долларов из мусорки в обменнике