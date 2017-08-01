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Скандалы
01.08.2017
TUT.BY
Прокурор просит штраф для экс-начальника РОВД, ударившего подростка

1 августа в суде Железнодорожного района Гомеля состоялось второе судебное заседание по делу бывшего начальника РОВД Ветковского райисполкома Владислава Антоненко, который обвиняется в том, что ударил 15-летнего подростка.

Прокурор запросил для него наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (920 рублей).

Фото Иван Яриванович, TUT.BY

— Подобного рода преступления (хулиганство) в наших судах, к сожалению, рассматриваются часто. Но это имеет большой общественный резонанс, и внимание со стороны прессы, конечно, исключительно из-за той должности, которую занимал обвиняемый на момент совершения этого преступления. Однако ведь это не должность совершала преступление, а гражданин, — отметил гособвинитель Алексей Гавриков.

Напомним, 25-го апреля начальник РОВД Ветковского райисполкома выпил с приятелем бутылку водки, позже отправился на прогулку с собакой, где встретил знакомую. Мужчина набросился с кулаками на 15-летнего подростка, который был неподалеку, потому что, по его словам, перепутал его с Владимиром Сидоровым — прохожим, который ранее сделал ему замечание.

— Это абсолютно не соответствует ни логике, ни здравому смыслу. Учитывая мой жизненный опыт и занимаемое положение… Мое поведение позорное, — заявил Владислав Антоненко в суде.

Отягчающим вину обстоятельством прокурор назвал сильное алкогольное опьянение, в котором находился Антоненко на момент совершения преступления. Список смягчающих обстоятельств куда внушительнее — это и факт, что обвиняемый никогда не привлекался не только к уголовной, а даже к административной ответственности, мужчина положительно характеризовался по месту службы, у него двое несовершеннолетних детей, он полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся, претензий к нему пострадавшая сторона не имеет. Учитывая это, гособвинитель попросил наказать Владислава Антоненко штрафом в 920 рублей.

— Весь этот резонанс, громкое увольнение и такая «известность» на всю республику — это уже достаточно серьезное наказание для человека, отдавшего милиции 20 лет своей жизни, — добавил прокурор.

На предложение судьи ответить что-нибудь в свою защиту Антоненко пояснил, что в свою защиту ему сказать нечего.

— Хотелось бы принести свои извинения потерпевшей стороне, руководству МВД и УВД, которых я подвел, и своему личному составу, который был верен мне на протяжении долгого времени, — сказал в последнем слове бывший милиционер.

Приговор ему огласят 2 августа.

Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию

 
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