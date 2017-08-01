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01.08.2017
Павел Каныгин, Новая газета
Как связан «герой Новороссии», расстрелявший украинского подростка, с делом MH17

В минувшие выходные Вадим Погодин был выпущен крымскими силовиками на свободу.

Напомню, что власти Украины и «ДНР» подозревают 46-летнего лидера батальона «Керчь» в расстреле под Донецком школьника Степана Чубенко. По версии следователей (как украинских, так и нынешних донецких), в конце июля 2014 года Вадим Погодин убил 16-летнего подростка, четырьмя выстрелами в затылок.

Боевики батальона «Керчь» задержали юношу на блок-посту при выезде из Донецка — оттуда Степан Чубенко ехал домой в Краматорск. Следователи отмечают, что основанием для задержания стала желто-голубая ленточка украинского флага на рюкзаке подростка. Погодин обвинил школьника в участии в сожжении Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и назвал его агентом «Правого сектора» (запрещен в РФ). Однако известно, что 26 апреля 2014 года после начала боевых действий в Славянке и Краматорске Степан вместе с родителями покинул территорию Украины и до 27 мая находился у родственников в Ростовской области. Сканы с отметками, проставленными сотрудниками ФСБ России и Госпогранслужбы Украины, имеются в распоряжении редакции. В Одессе он не был. «Отсутствие оснований подозревать Чубенко в участии в «Правом секторе» отмечают даже следователи «ДНР».

Как говорится в материалах дела, перед тем как убить Чубенко, Погодин вместе с двумя другими боевиками Москалевым и Сухомлиновым (клички Жора и Буба) пытали школьника. Ребенку связали за спиной руки скотчем, выбили зубы, с ног сняли кроссовки, затем Сухомлинов выстрелил Чубенко в затылок из пистолета, далее Погодин из того же пистолета сделал еще четыре выстрела в голову.

С тех пор Погодин еще несколько месяцев провел в Донбассе. Затем жил то в Москве, то в Крыму, завел фейсбук, в котором делился воспоминаниями и обсуждал с другими ветеранами «Новороссии» былое. В общем, жил скучной жизнью героя непризнанной освободительной войны, но не прятался и, без сомнений, смирился с тем, что прошлое никогда его не настигнет. Но 20 июня Погодина задерживают в Ялте по запросу украинской стороны на 40 дней. «Ополченцу» с украинским паспортом сообщают о готовящейся экстрадиции.

Казалось бы, сдать его — Москве не стоит ничего. Даже в последние два года между Украиной и Россией зафиксированы несколько десятков случаев экстрадиции обвиняемых в криминальных преступлениях. Среди кандидатов на выдачу было и несколько участников военных действий в Донбассе.

У меня почти нет сомнений в том, что и Погодин пошел бы справедливо по разряду экстрадируемых уголовников, если бы не одна деталь.

Заключается эта деталь в том, что за Погодина просили депутаты Госдумы и другие «герои» — просили, видимо, потому что тот многое знает.

Надо сказать, что Погодин принадлежал к узкому кругу пионеров донбасской авантюры, среди которых россияне Александр Бородай, Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский («Хмурый»), Игорь Безлер («Бес») и украинец Александр Ходаковский. В 2014 году эти люди руководили на местах донецким мятежом, а ближе к 2015-му отошли от дел, передав рутину профессионалам из «гибридных войск». Впрочем, все остались (за исключением Гиркина) в тесном контакте и даже организовали «Союз добровольцев Донбасса», позвав туда других «ветеранов Новороссии».

«Съезды героев» проходят теперь ежегодно в Ростове, в остальное время соратники общаются в фейсбуке, обсуждают слухи и травят байки. Об их похождениях написал даже книгу мемуаров бывший министр «МГБ ДНР» Андрей Пинчук.

Но помимо старой дружбы этих «ветеранов» объединяет, полагаю, еще одно очень важное знание.

Они знают, в чье распоряжение в июле 2014 года попала установка «Бук», из который был сбит малазийский боинг. Каждому из шести этих персонажей должно быть доподлинно известно о том, что произошло в небе над Торезом 17 июля 2014 года. И разумеется, выдача любого из них Украине (под любым предлогом) может оказаться подарком для следователей по делу боинга (Украина входит в пятерку стран-участниц расследования под руководством Нидерландов).

Примечательно, что именно Хмурый, он же Сергей Дубинский, активнее остальных беспокоится сегодня о судьбе Погодина, обвиняемого в жестоком убийстве и садизме. Хмурый — тот самый фигурант дела МН17, о роли которого в трагедии лайнера известно пока больше всего. Следствие рассматривает Хмурого в качестве одного из ответственных за транспортировку «Бука» от границы с Россией по Донбассу. Об участии Хмурого-Дубинского в трагедии МН17 писала и «Новая газета».

Волнение Хмурого особо подчеркивает даже лидер ветеранской организации «ополченцев» Александр Бородай. В интервью изданию «Политнавигатор» он рассказал об опасениях товарища и других «ополченцев», «чтобы случай Керча не стал прецедентным». В том же интервью Бородай успокоил единомышленников, заявив, что «не стоит подозревать нашу российскую власть в некомпетентности или подлости… Факт [задержания] достаточно неприятный и не совсем правильный, ведь никого до сих пор не выдали. [Но] я утверждаю с очень высокой степенью вероятности: Керча не выдадут».

То, что Бородай выделяет беспокойство именно Хмурого — самая примечательная деталь в его выступлении. Тревога самого засвеченного фигуранта дела МН17, высказанная публично, воспринимается как напоминание о себе: подтверждаете ли вы там (в Москве) иммунитет? И Москва подтверждает — за несколько месяцев до предъявления Нидерландами окончательных обвинений и обнародования имен всех причастных к трагедии. Садист не просто избегает экстрадиции, но и оказывается на свободе. Суда над ним не будет, как теперь выясняется, ни в России, ни даже в «ДНР».

 
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