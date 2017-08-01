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Скандалы
01.08.2017
Павел Мерзликин, Meduza
Подсудимые разоружили конвой в Московском областном суде: пять человек ранены, трое убиты

1 августа в Московском областном суде должно было проходить обычное заседание по делу «банды ГТА».

Это организованная преступная группа, которая нападала на водителей на трассах в Московской и Калужской областях с 2012 по 2014 годы. По версии следствия, всего банда убила 17 человек и ранила еще двоих.

Подсудимыми по делу в Мособлсуде проходят девять выходцев из Средней Азии. В зависимости от роли каждого им инкриминируют бандитизм, убийство, разбой, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и похищение документов. Заседания в Мособлсуде по этому делу начались в августе 2016 года, оно все еще далеко от вынесения приговора — пока не было даже прений сторон.

Работа Мособлсуда была прервана из-за стрельбы. Первые сообщения о перестрелке появились в соцсетях около 14:10. По данным «Московского Комсомольца», появившимся около 14:20, подсудимые по делу «банды ГТА» напали на конвой, после чего в здании прозвучали выстрелы. Как писал МК, нападение на конвой произошло в лифте.

Илья Питалев / Sputnik / Scanpix / LETA

«Медузе» в пресс-службе суда около 14:20 сказали, что весь персонал эвакуирован «в целях безопасности» и находится на улице.

«Что происходит в самом здании суда, мы не знаем, стоим на улице», — пояснили в пресс-службе.

Очевидцы сообщили о нескольких десятках выстрелов. По словам адвоката Софьи Рубасской, которая находилась в здании суда на другом заседании, всего прозвучало примерно 26 выстрелов. Она пояснила, что преступники отобрали оружие у конвоя и начали стрелять. Около 14:30 к суду подъехала скорая помощь.

В здании суда убили троих членов «банды ГТА». По данным анонимного источника «Интерфакса», правоохранители «нейтрализовали» в Мособлсуде пятерых преступников (все — члены «банды ГТА»), напавших с огнестрельным оружием на конвойных. Позже «РИА Новости» сообщили, что в ходе перестрелки в суде были убиты четверо членов «банды ГТА». Еще через некоторое время МВД официально объявило о трех погибших. Двое подсудимых ранены. Имена погибших и раненых пока не сообщаются.

В перестрелке пострадали сотрудники правоохранительных органов.По официальным данным МВД и Росгвардии, в перестрелке были ранены один боец Росгвардии (он получил огнестрельное ранение) и двое конвоиров.

Около 15:20 сотрудники суда вернулись в здание, они не пострадали.

СК официально подтвердил информацию о нападении на конвоиров.По предварительным данным следствия, примерно в 13:50 двое конвоиров (в том числе одна женщина) сопровождали в лифте сразу пятерых подсудимых в наручниках. Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и забрать оружие конвоиров, один из которых вызвал подкрепление из Росгвардии.

«На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы», — пояснили в СК.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

 
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