Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Жители Бреста после задержания милицией оказались в реанимации и травматологии
Милиция разыскивает женщину, получившую в брестском обменнике лишние 540 долларов
Как связан «герой Новороссии», расстрелявший украинского подростка, с делом MH17
«Сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают …сковородку, которую они лижут»
Бюджет прожиточного минимума в картинках
Как ударят по Беларуси американские санкции против Кремля
70-гадовая Ніна Багінская атрымала памятны знак за масавыя акцыі
Колумнист: «На Соловках иностранцы отчетливо понимают — с Россией нельзя иметь дело»
Грозы, ливни и жара: прогноз погоды на три дня
Некоторым пенсионерам подкинули доллар-два
В первый день августа доллар потерял, а евро окреп
Марціновіч: «Дзюнкерк» і адрозненні Захаду ад Усходу
Суд вынес приговор белоруске, которая выбросила из окна 9-месячную внучку
Войнович: «Соединенные Штаты никак от России не зависят. Придется уступить»
Фото дня: в России мужчина изрубил топором лицо цесаревича Алексея у памятника Николаю II
Гугуша и урок принцессам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
«Подождите-подождите, 190 сантиметров! Всё, снимаю трусы, бежим в ЗАГС»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Задачка для Белстата: «Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Божена Рынска: «Мне ворюги все же милей, чем кровопийцы»
Латынина: «Это похоже на Средневековье. Постельничий, кравчий – и все они миллиардеры»
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
«Ты моих выслал, я твоих выгоню». О дипвойнах в СССР
Двое жителей Витебска обвиняют сотрудников ОМОН в избиении
Как государство «утопило» почти два миллиарда долларов
Три причины, почему АЭС ударит по кошельку белорусам
«Извините, будем гнуть подковы». Профсоюзный лидер – о безработице
Сытый пенсионер — это дорого. Как Лукашенко выполняет обещание
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Олицетворение эпохи: «Мрачный отец. За ним уже приходили»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Медведев засветил трусы. И они не отечественные
Комментарии
01.08.2017
«Сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают …сковородку, которую они лижут»

Михаил Ходорковский высказался о санкциях на своей странице в Фейсбуке.

«Наконец прочитал новый американский законопроект о санкциях. Ничего себе, Трамп с Путиным поговорили в Гамбурге!

Несомненно, это удар по международным прерогативам американских президентов (как нынешнего, так и будущих) - санкции больше нельзя отменить указом.

США двигаются к парламентской модели?

Несомненно, у законопроекта есть бизнес-измерение. Американцы твердо уверены в перспективах сланцевого газа и формируют для него рынки в Европе.

Они закрывают для нас рентабельное освоение арктического шельфа. Как минимум на десятилетия. Тяжелые платформы мы всерьез освоим не завтра.

Они повышают для Европы важность своей роли на Ближнем Востоке - резервном источнике газового сырья. Не удивлюсь, если роль НАТО там будет еще расширена.

Они окончательно, на многие десятилетия, меняют нас с Китаем (и не только) местами в сфере науки и технологий. Под технологическими санкциями 140 миллионная страна в 21 веке обречена на отставание.

Наверняка есть еще десятки последствий, которые еще предстоит оценить.

В современном мире такие решения, как новые американские санкции, хоть и выгодны принимающей их стороне, но невозможны, если нет признанного международным сообществом повода. В противном случае принимающая сторона теряет репутацию, становится «непредсказуемой», что сводит на нет все возможные преимущества.

Каким же м..ком надо быть, чтобы эти поводы дать! Ну ладно, Крым. Беззаконие несомненное, но российское общество готово терпеть (ради чего правда - непонятно. Отдыхать публика все равно предпочитает в Турции и Египте. Дешевле и услуг больше).

Но чтобы влезть в американские президентские выборы, пытаясь повлиять на то, Хилари там будет президентом или Трамп?! Фантастические идиоты!

На этом фоне усиление персональных санкций смотрится как некоторая компенсация российскому обществу, когда сборищу околокремлевских лизоблюдов у трона слегка подогревают …сковородку, которую они лижут.

Заодно наворованное будет легче вернуть после неизбежной смены власти. А уж кому вернуть - обществу или вновь пришедшим во власть, зависит от самого общества.

Будете приветствовать приход нового вождя, ожидая на диване, что он «сделает хорошо» - не взыщите. Любой вождь имеет свое окружение, которому пироги и достанутся.

Альтернатива есть - политическое представительство, парламентская республика, контролируемая власть.

Но это же с дивана слезать!

Тогда не обижайтесь - смотрите и завидуйте, как американская демократия пользуется амбициями наших идиотов вопреки их надеждам на идиотизм американских лидеров».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:13)
Главное
Где еще белорусы переплачивают «за лед»
Прокурор просит штраф для экс-начальника РОВД, ударившего подростка
«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос ее сын»
Как выглядят сегодня интерьеры «высоких» кабинетов Крыма
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов
«Тихий ужас» на Лолите (помогите!)
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY