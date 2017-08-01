Где еще белорусы переплачивают «за лед»

Экономист прокомментировал «Салідарнасці» новые правила фасовки замороженных продуктов.

С 1 сентября после вступления нового техрегламента ЕАЭС белорусы перестанут платить за лед, покупая замороженные морепродукты.

В документе, в частности, говорится, что отныне масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5%, замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных — 7%, из неразделанных ракообразных — 14%.

Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салідарнасці» позитивно оценил грядущее изменение. Экономист также поделился мнением о том, в каких сферах еще необходимо навести порядок, чтобы белорусы не переплачивали за условный «лед».

В сфере продовольствия, по словам эксперта, нужно навести порядок с указанием цен в магазинах:

— Торговля сопротивляется этому. Кто-то уже начали указывать цены в килограммах и литрах, но далеко не все. Если бы покупатель видел, за сколько ему пытаются продать сто граммов сушеного укропа, мог бы сильно задуматься о целесообразности покупки.

По мнению экономиста, для потребителей было бы справедливым фасовать продукты в тару, позволяющую легко рассчитать цену продукта: 1 и 0,5 килограмма и литра.

— Теперь же практически повсеместно фасуют кто по 950 г, кто по 870.

Еще одной сферы, требующей прозрачности, является ЖКХ, убежден Борис Желиба. Но пока эта отрасль находится под контролем государства в условиях монополии, ожидать улучшений для потребителей не приходится, резюмировал собеседник «Салідарнасці».

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