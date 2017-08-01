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Экономика
01.08.2017
Алексей Карпеко, Еврорадио
Бюджет прожиточного минимума в картинках

Новый бюджет прожиточного минимума от белорусского правительства начнёт действовать с сегодняшнего дня: пенсионеры способны выжить на 151 рубль 98 копеек в месяц (пенсия почти вдвое больше), студентам хватит 192 рубля 79 копеек.

Еврорадио сделало контрольную закупку, и вот, как примерно выглядит набор продуктов в день (без учёта коммунальных оплат):

Пенсионеры ― 5 рублей 9 копеек

Овсяные хлопья ― 7 копеек

Пшёнка ― 10 копеек

Паштет ― 37 копеек

Суп гороховый ― 1 рубль

Хлеб ― 25 копеек

Чай ― 20 копеек

Продукт из курицы ― 1 рубль 40 копеек

Молоко ― 1 рубль 38 копеек

Сыр ― 30 копеек

Сумма на фото: 5 рублей 7 копеек

Студент ― 6 рублей 42 копейки

Паштет ― 69 копеек

Картофель ― 30 копеек

3 яйца ― 69 копеек

Хлеб ― 40 копеек

Чай ― 20 копеек

Продукт из курицы ― 1 рубль 40 копеек

Молоко ― 1 рубль 38 копеек

Шоколад ― 33 копейки

Сыр ― 94 копейки

Сумма на фото: 6 рублей 29 копеек

Дети от 6 до 18 лет ― 7 рублей 18 копеек

2 яйца ― 46 копеек

Паштет ― 37 копеек

Хлеб ― 25 копеек

Продукт из курицы ― 2 рубля

Шоколад ― 33 копейки

Сыр ― 45 копеек

Газированный напиток ― 1 рубль 34 копейки

Персик - 40 копеек

Яблочное пюре ― 1 рубль 36 копеек

Сумма на фото: 6 рублей 96 копеек

Дети от 3 до 6 ― 5 рублей 83 копейки

Пшёнка ― 15 копеек

Овсяные хлопья ― 10 копеек

Рис ― 20 копеек

Яблочное пюре ― 1 рубль 36 копейки

Яблочно-вишнёвый сок ― 1 рубль 8 копеек

Персик ― 40 копеек

Яйцо ― 23 копейки

Хлеб ― 25 копеек

Молоко ― 1 рубль 38 копеек

Сумма на фото: 5 рублей 15 копеек

А вот на сколько увеличилась пенсия с начала 2017 года (78 копеек)

Яйцо ― 23 копейки

Овсянка ― 7 копеек

Чай ― 20 копеек

Хлеб ― 15 копеек

Паштет ― 5 копеек

Сыр ― 8 копеек

Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимость минимального набора продуктов и предметов, необходимых для жизни человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы. В него входят: продукты питания, одежда, бельё, обувь, предметы общесемейного пользования, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены, жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые услуги, а также услуги детских дошкольных учреждений.

 
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