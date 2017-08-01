Бюджет прожиточного минимума в картинках

Новый бюджет прожиточного минимума от белорусского правительства начнёт действовать с сегодняшнего дня: пенсионеры способны выжить на 151 рубль 98 копеек в месяц (пенсия почти вдвое больше), студентам хватит 192 рубля 79 копеек.
Еврорадио сделало контрольную закупку, и вот, как примерно выглядит набор продуктов в день (без учёта коммунальных оплат):
Пенсионеры ― 5 рублей 9 копеек
Овсяные хлопья ― 7 копеек
Пшёнка ― 10 копеек
Паштет ― 37 копеек
Суп гороховый ― 1 рубль
Хлеб ― 25 копеек
Чай ― 20 копеек
Продукт из курицы ― 1 рубль 40 копеек
Молоко ― 1 рубль 38 копеек
Сыр ― 30 копеек
Сумма на фото: 5 рублей 7 копеек
Студент ― 6 рублей 42 копейки
Паштет ― 69 копеек
Картофель ― 30 копеек
3 яйца ― 69 копеек
Хлеб ― 40 копеек
Чай ― 20 копеек
Продукт из курицы ― 1 рубль 40 копеек
Молоко ― 1 рубль 38 копеек
Шоколад ― 33 копейки
Сыр ― 94 копейки
Сумма на фото: 6 рублей 29 копеек
Дети от 6 до 18 лет ― 7 рублей 18 копеек
2 яйца ― 46 копеек
Паштет ― 37 копеек
Хлеб ― 25 копеек
Продукт из курицы ― 2 рубля
Шоколад ― 33 копейки
Сыр ― 45 копеек
Газированный напиток ― 1 рубль 34 копейки
Персик - 40 копеек
Яблочное пюре ― 1 рубль 36 копеек
Сумма на фото: 6 рублей 96 копеек
Дети от 3 до 6 ― 5 рублей 83 копейки
Пшёнка ― 15 копеек
Овсяные хлопья ― 10 копеек
Рис ― 20 копеек
Яблочное пюре ― 1 рубль 36 копейки
Яблочно-вишнёвый сок ― 1 рубль 8 копеек
Персик ― 40 копеек
Яйцо ― 23 копейки
Хлеб ― 25 копеек
Молоко ― 1 рубль 38 копеек
Сумма на фото: 5 рублей 15 копеек
А вот на сколько увеличилась пенсия с начала 2017 года (78 копеек)
Яйцо ― 23 копейки
Овсянка ― 7 копеек
Чай ― 20 копеек
Хлеб ― 15 копеек
Паштет ― 5 копеек
Сыр ― 8 копеек
Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимость минимального набора продуктов и предметов, необходимых для жизни человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы. В него входят: продукты питания, одежда, бельё, обувь, предметы общесемейного пользования, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены, жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые услуги, а также услуги детских дошкольных учреждений.