Как ударят по Беларуси американские санкции против Кремля

Изоляция России нарастает. И это требует от Минска инвестиций в альтернативные отношения.

Российская пресса восприняла ревниво визит Александра Лукашенко в Киев.

«Хотя на уровне официальных высказываний руководства России миротворческая миссия Беларуси одобряется и поощряется, на уровне пропаганды эта миссия интерпретируется как коллаборационизм – сотрудничество с «фашистским» режимом в Украине», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Пропаганда воздействует и на правящий класс России — растет недоверие к ближайшему союзнику, отмечают эксперты.

Недоверие проявляется, например, в торговле: российские лоббисты зачастую проталкивают различные заградительные меры в отношении белорусских товаров, ссылаясь на белорусско-украинское торговое взаимодействие (то есть на то, что Беларусь часть товаров провозит в Россию контрабандой).

«Вероятнее всего, многосторонние переговоры с Киевом о торговом и промышленном сотрудничестве, усилят аргументы российских лоббистов для установления дополнительных барьеров против товаров из Беларуси», — прогнозируют эксперты.

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