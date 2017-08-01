Грозы, ливни и жара: прогноз погоды на три дня

Пришел горячий август.

2 августа ожидается переменная облачность. Ночью и утром по северу, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град, сильные ливни.

Ветер южный, днем с переходом на западный, порывистый, при грозах местами шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, в западных районах до +23°С; максимальная днем +29..+34°С, в отдельных районах по югу +35..+36°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

3 августа в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, днем +22..+28°С, по юго-востоку ночью +20..+22°С, максимальная днем +29..+31°С.

4 августа ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +22..+29°С, по югу +30..+32°С.