Как выглядят сегодня интерьеры «высоких» кабинетов Крыма

«Золотые» и «добрые» люди распахнули перед Анастасией Волочковой свои двери.

Виртуально побывать в кабинетах главы Крыма Сергея Аксенова и министра культуры Арины Новосельской стало возможно, благодаря Instagram балерины-скандала, которая была в Крыму с «благотворительным» туром.

Кожаные гарнитуры, одинаковые портреты Владимира Путина и флаги России – это первое, что бросается в глаза.

«В руках у меня валюта региона – крымская пшеница. Это дар Сергея Аксенова, как и мои любимые белые розы. Сегодня в Крыму большие планы развития и дай Бог им всем реализоваться», – комментирует фото Волочкова.

«Крым – потрясающий край. Какие там потрясающие, добрые люди. Я прилетела домой и полна положительных эмоций. Мой крымский тур – мой личный подарок крымчанам и гостям полуострова. И это моя личная инвестиция в регион», – делится с подписчиками послевкусием балерина, вернувшись домой.

Отметим, что двумя годами ранее Волочкова популяризировала Крым своими «фирменными» шпагатами в мини-бикини.

На этот раз обошлось без них.