Некоторым пенсионерам подкинули доллар-два

На сколько с 1 августа выросли надбавки к минимальным трудовым пенсиям.

С 1 августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии, а также доплаты пенсионерам старше 75 лет. В Минтруда пояснили, как изменились надбавки и повышения к минимальным трудовым пенсиям, сообщает FINANCE.TUT.BY.

По возрасту и за выслугу лет:

Инвалидам I группы 3,43 – до 49,39

Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи 1,72 – до 24,70.

По инвалидности:

Инвалидам I группы 3,43 – до 49,39

Одиноким инвалидам II группы, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста 1,72 – до 24,70.

По случаю потери кормильца:

Инвалидам I группы 3,43 – до 49,39

Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства II группы, а также одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, по заключению МРЭК или ВКК 1,72 – до 24,70.

Военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, с 1 августа будут доплачивать 123,48 рубля (+8,58 рубля).

Отметим, как ранее подвел итоги прошлого месяца Белсат, белорусские пенсионеры стали жить хуже. В июле реальные пенсии, то есть — с учетом инфляции, снизились, по сравнению с маем, на 0,7%. А за 12 месяцев, несмотря на периодическую индексацию, просели на 1%.