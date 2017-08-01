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Политика
01.08.2017
Кирилл Иванов
Особенности селекторных совещаний в Беларуси: от публичных порок до анекдотов

«Салідарнасць» вспоминает, чем закончилась практика личных указаний главы государства, когда и что сеять и убирать.

2 августа Александр Лукашенко проведет селекторное совещание по вопросам уборки урожая в 2017-м.

«Особое внимание к нынешней уборочной кампании вызвано тем, что на нее оказывают влияние сложившиеся неустойчивые погодные условия. Поэтому контроль за проведением полевых работ, результат которых влияет на состояние экономической и продовольственной безопасности государства, ведется на высшем уровне», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Проведение селекторных совещаний не практиковалось в Беларуси несколько лет. «Салідарнасць»решила вспомнить, как подобные мероприятия проходили в прошлом.  

С министрами на «ты»

Селекторные совещания были введены Лукашенко в практику в первые годы правления. Они транслировались по радио и ТВ. Нередко во время подобных мероприятий глава государства устраивал чиновникам публичную порку, фамильярно «тыкая» главам министерств и ведомств.

Селекторные совещания, посвященные началу посевной, часто заканчивались тем, что зерновые сеяли просто в снег, не учитывая агроклиматические особенности регионов страны. Так было, к примеру, весной 2000 года, когда в ряде районов в первой декаде апреля выпал снег.

С годами образ мудрого руководителя, лучше всех знающего, когда сеять и убирать, приелся. Более того, такой всепроникающий стиль руководства стал поводом для появления анекдотов. Один из них рассказывает о том, как глава государства учит своего собеседника по телефону сортировать картофель.

Селекторные совещания в цитатах

Такая техника работает на полях «Александрийского»

2004

В августе 2004-го Лукашенко в очередной раз потребовал сократить закупки импортных комбайнов:

— Денег «дурных» нет, чтобы выбрасывать их на развитие Германии, Америки. Есть претензии по качеству к «Гомсельмашу», давайте их предъявим, но развивать надо свое

При этом он напомнил о снисхождении, которое власти сделали для определенных в качестве флагманов 60 сельхозпредприятий.

2007

Спустя тринадцать лет руководства страной глава государства и сам, видимо, понял, что постоянный личный контроль за всем и вся расхолаживает подчиненных.

— Я ловил себя на мысли, что в этот году как никогда организованно начали уборку, без всяких понуканий с моей стороны, из центра. Это меня удовлетворяет, — заявил он в июле 2007-го на очередном совещании.

2012

Если в этом году причиной проведения совещания назвали погоду, то пять лет назад такая необходимость была вызвана «недостаточными темпами, качеством уборочных работ и излишней самоуспокоенностью руководителей на местах».  

— Одна из целей сегодняшнего совещания — встряхнуть людей, подстегнуть динамизм в работе всего уборочного конвейера, не допустить потери урожая. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеб, не растягивая уборку на полтора, а то и два месяца, как это обычно бывает, — пояснил тогда Лукашенко.

Подстегивать людей руководитель страны назвал своей главной задачей:

— Сегодня преступник тот, кто не уберет, даже если погода испортится. У нас достаточно техники для того, чтобы с высоким качеством убрать урожай, но не должно быть расхлябанности, неорганизованности. Это переносится на людей, становится нормой поведения людей, и мы потом чувствуем провалы по другим направлениям. Поэтому наша задача — подстегивать, заставлять людей работать, давать хорошую динамику и постоянно, постоянно держать их в тонусе, что я и делаю.

Что в итоге

Хорошо или плохо у Лукашенко получается «заставлять людей работать» в сельском хозяйстве? Обратимся к цифрам и фактам.

По итогам 2016 года около 30% сельхозпредприятий от общего числа подлежат процедуре досудебного оздоровлению и банкротства. Сельское хозяйство, как и прежде, привлекает к уборке урожая силовиков.

 
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