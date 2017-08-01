«Тихий ужас» на Лолите (помогите!)

В Баку завершил свою работу международный фестиваль «Жара», участники которого, как уже шутили в сети, «взяли в заложники» солиста Rammstein.

И вот новая порция впечатляющих фотографий – с выступления российской певицы Лолиты на финальном концерте. Артистка без комплексов исполнила свои хиты, в том числе «На Титанике».

Перед просмотром фотографий дадим совет, цитируя слова ее песни: «Нет, не надо слов, не надо паники».

Лолита посвятила песню «На Титанике» солисту группы Rammstein. Фото Евгения Гусева, Комсомольская правда

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