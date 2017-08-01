Названа самая меткая автоматчица – она из белорусского спецназа

Накануне на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования состоялся этап по огневой подготовке «Снайпер».

Он проводился в рамках конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества», сообщает mil.by. Соперницы сделали из автомата АК-74 по пять выстрелов стоя, с колена и лежа.

Фото CTVBY / youtube.com

Первое место заняла представительница белорусской команды – ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская.

Сообщается, что конкурс «Воин Содружества» включает в себя пять этапов: «Профессионал», «Снайпер», «Атлет», «Эрудит», «Кавалер» («Сударыня»).