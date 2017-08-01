Войнович: «Соединенные Штаты никак от России не зависят. Придется уступить»

Российский писатель Владимир Войнович о том, может ли Россия прищучить США ответными санкциями.

— Россия вообще не способна нанести Соединенным Штатам какой-нибудь еще удар, кроме ядерный войны, — комментирует он ситуацию на Радио Свободе. — Соединенные Штаты никак от России не зависят. Единственно разумный выход — это все-таки немножко отступить от того, что сделано. У нас делается вид, что нас ненавидят просто так, ни с того, ни с сего, а то, что Крым взяли, причем тут это, нас бы все равно ненавидели. Украина, все равно бы нас ненавидели. Я думаю, честно говоря, придется уступить все равно, просто с большим сопротивлением, нанеся наибольший вред самим себе. Есть такая возможность, когда люди, отступая, говорят, что мы победили, теперь можно отойти назад.

Шаг назад нужно сделать, нужно перестать, в конце концов, вмешиваться в дела другой страны. Надо быть реалистами, надо понять, что не проходит авантюра, что она никакой пользы не принесет никому, она принесет только вред. Наши отношения с Украиной чем дальше, тем хуже и для Украины, и для нас, выигрыша нет никакого. Пора трезво подумать, как-то выползать из этой ситуации. Я не говорю о Сирии. Дальнейшее движение в этом направлении совершенно бесперспективно, просто мы упираемся в какой-то тупик, из которого выхода никакого нет.