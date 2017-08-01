Лукашенко особо тепло поприветствовал «железного брата»

Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином.

— Нынешний 2017 год — особый для наших двусторонних связей. Беларусь и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с высокой интенсивностью контактов, совместных мероприятий, вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства между Минском и Пекином, — сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, все эти 25 лет сотрудничество между Беларусью и Китаем развивалось на его глазах и при непосредственном участии:

— Я никогда не мог подумать 25 лет назад, что мы сможем иметь такие отношения с Китайской Народной Республикой. Я рад, что у нас выстроились такие отношения с Великим Китаем. «Железные братья» и «всепогодная дружба» — это емкие понятия, термины, которые плотно вошли в лексикон наших взаимоотношений.

Напомним, это не первый раз, когда Лукашенко рассыпается в комплиментах высокопоставленным чиновникам Поднебесной. В мае они звучали в адрес лидера Китая.

Тогда же экономист Ярослав Романчук объяснил причины любви Александра Лукашенко к Китаю, отметив, тот сделал для Китая в Беларуси больше, чем для любой другой страны мира (и даже российские бизнесмены за редким исключением не имеют такого привилегированного правового статуса).