Почему пожилые работники теряют в зарплате

Эйджизм на рынке труда подпитывается стреотипами. Однако научные исследования эти штампы о старшем поколении не подтверждают.

Пожилых сотрудников работодатели привычно воспринимают как менее продуктивных, креативных и гибких. Это приводит к разным формам дискриминации по возрасту на рынке труда: от резервирования за молодыми отдельных вакансий до ограничения продвижения старших коллег по служебной лестнице, доступа к обучению.

На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2004-2015 годы исследователи изучили одно из проявлений эйджизма – дискриминацию в заработной плате.

В развитых странах пик заработков приходится в основном на 45-59 лет. В России ситуация иная: максимальную зарплату получают в 25-44 года, у работников после 45 лет она в среднем ниже.

Заработки людей старшего возраста отличаются от заработков молодых по многим причинам – из-за различий в образовании, производственном стаже, состоянии здоровья, особенностей сферы занятости. Используемые в исследовании методы позволили выделить вклад в итоговые различия именно возрастной дискриминации.

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